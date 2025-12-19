Premijera finala serije Stranger Things bez Davida Harboura

David Harbour nije prisustvovao događaju kojim se obilježava završetak serije Stranger Things, a koji se održao u Paley Centeru u New Yorku. Iako je isprva bio najavljen kao jedan od gostiju, njegovog imena više nije bilo u službenom programu.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Kako su potvrdili iz Paley Centera, glumac nije došao jer, kako su naveli, „ima zbog sukoba u rasporedu“, zbog čega je otkazan njegov dolazak na crveni tepih i sudjelovanje u razgovoru s publikom.

Vijest o njegovu izostanku brzo se proširila društvenim mrežama, gdje su fanovi izrazili razočaranje i nagađali o pravim razlozima promjene planova.

Posljednjih dana David Harbour našao se u središtu pozornosti američkih medija i zbog incidenta u jednom restoranu u Kaliforniji.

Foto: Daniel Cole

Osim njega, događaju nije prisustvovala ni Millie Bobby Brown zbog ozljede.