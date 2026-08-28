Premijera singla: Baba Yaga je zaplovila 'Barkom Od Papira' sa sjajnom Yayom u glavnoj ulozi

Supergrupa Baba Yaga (Jadranka Ivaniš Yaya, Saša Antić, Marco Grabber) donosi “Barku Od Papira”, drugi singl s nadolazećeg albuma “Bablje Ljeto”. Ovo je prvi singl grupe u kojem Yaya potpuno samostalno stoji iza mikrofona, a ujedno se pridružuje i uhodanom autorskom timu Grabber i Antić. Singl prati i slikovit videospot, sniman u zagrebačkom Botaničkom vrtu, te daje novi uvid u album koji izlazi sredinom listopada ove godine.

Nakon povratničkog singla “Ja Sam Dobro”, Baba Yaga predstavlja “Barku Od Papira” - drugi singl s nadolazećeg albuma “Bablje ljeto”, čiji je izlazak planiran sredinom listopada pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear. Nova pjesma donosi i jednu posebnost - riječ je o prvom singlu Baba Yage na kojem vokal u potpunosti preuzima Jadranka Ivaniš Yaya.

Nježnija i sjetnija, ali istovremeno nadahnjujuća, “Barka Od Papira” govori o prolaznosti, zahvalnosti i pronalaženju snage za nastavak plovidbe čak i onda kada ne znamo što nas čeka iza horizonta.

Dok je prvi singl s nadolazećeg albuma “Ja Sam Dobro” označio snažan povratak Baba Yage nakon uspješnog prvijenca “Musaka”, “Barka Od Papira” otkriva intimniju stranu ove domaće supergrupe.

“Pjesma ‘Barka Od Papira’ govori o prolaznosti svega, o vječnom plamenu života i zahvalnosti na svakom danu. Također, pjesma donosi utjehu i svaka generacija se može pronaći u njoj. Život je nepredvidiv kao more i treba naći snage za plovidbu”, poručuju članovi Baba Yage.

Foto: PROMO

Autorskom dvojcu Grabber i Antić ovoga se puta u stvaralačkom procesu ponovno pridružila Yaya, a tekst se rodio sasvim prirodno iz njezinih vokaliza i melodijske linije pjevanja, koje su se idealno stopile s Grabberovom glazbenom podlogom.

Nakon pustog dijela zagrebačke Ilice kojim su prošli u videospotu prethodnog singla “Ja Sam Dobro”, Baba Yaga ni ovoga puta ne napušta hrvatsku metropolu. Nova vizualna priča, pod redateljskom palicom Maria Borščaka i Nevia Smajića, vodi ih u sasvim drugačije okruženje - zagrebački Botanički vrt, gdje zelenilo i sunce stvaraju prirodnu kulisu za pjesmu u kojoj se sjetnost ne odvaja od osjećaja sreće. Upravo su se te dvije emocije ispreplitale i tijekom cijelog snimanja, baš kao što se susreću i u samoj pjesmi.

S “Barkom Od Papira” slika nadolazećeg albuma “Bablje Ljeto” postaje sve jasnija, ali Baba Yaga još uvijek ostavlja dovoljno prostora za iznenađenja do njegova izlaska sredinom listopada. Nova pjesma pokazuje drugo lice benda, donosi Yayu u središte vokalne priče i podsjeća na nešto što je lako zaboraviti - koliko god more ponekad bilo nemirno, vrijedi nastaviti ploviti. “Barka Od Papira” dostupna je na svim streaming servisima, a najbolje ju je jednostavno pustiti i vidjeti kamo će vas odvesti.