Zvijezde Jinxa i TBF-a u duetu snimili album 'Musaka': 'Neke pjesme su za Splitski festival!'

Za one koji još nisu čuli, Baba Yaga je glazbeni projekt na hrvatskoj glazbenoj sceni koji je spojio prepoznatljive vokale u duet, a to su Jadranka Ivaniš Yaya iz grupe 'Jinx', Saša Antić iz grupe 'The Beat Fleet' (TBF). Producent albuma 'Musaka' je Marco Grabber.

- Marco je začetnik dosta tema koje se provlače kroz pjesme, a mene je iskoristio i eto napravili smo album – našalio se Saša Antić, hrvatski tekstopisac.

Na promociji u Tvornici kulture, prvog albuma benda Babe Yage, bilo je moguće poslušati svih 12 pjesama pomoću slušalica koje su bile postavljene sa strane. Album ima svoje vinil izdanje i nezaobilazno CD izdanje, a posebnost ploče je ta što je ljubičaste boje. Prvi singl albuma naziva se 'Baterije', a izdaje diskografska kuća Dancing Bear.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kako je počeo ovaj glazbeni projekt i tko je došao na ideju toga, Antić je ispričao:

- Bilo je jedno neformalno druženje gdje mi je Marco pustio instrumentale i pitao 'Imam li tekst da napravimo nešto'. I meni se to svidjelo, a već sam imao nekakav tekst i tako je nastala pjesma 'Tehnički problemi'.

Spojiti dva popularna hrvatska glazbenika bila je odlična ideja.

- Ovo je sve Grabberovo maslo! - našalio se Antić.

Yaya iz Jinxa imala je pauzu od glazbenog stvaralaštva, više se bavila drugim oblicima umjetnosti, a sada se priključila u novom glazbenom projektu.

- Marco me pitao bih li snimila i ja sam pristala, bilo mi je fora. Ali htio je i cijelu priču o temama koje muče malog čovjeka i odlično je to napravio. Legao mi je njegov entuzijazam i uspio me motivirati da snimim cijeli album – ispričala je Yaya.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dodala je kako joj se sviđaju prijelazi pjesama i kaže kako su dosta ritmične.

- Neke pjesme mogu na Splitski festival! - rekla je Yaya.

U pjesmama osim ozbiljnih tema, koriste se i žanrovi od tex-mexa, cubane, hip hopa, bossa nove, etno do elektronike.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Vizual koji prati album su animirani likovi koji se zovu Yaga, Buendi i Gibber, a oni će kroz spotove ispričati priču o Babi Yagi. Na svom prvijencu radili su na relaciji Split-Zagreb.

Na 50. rođendan Saše Antića pjesme će biti na svim streaming servisima i publika će moći saslušati ploču.