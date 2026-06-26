Preminula Ann Blyth, zvijezda zlatnog doba Hollywooda

Ann Blyth, svestrana glumica i pjevačica koja je zaradila nominaciju za Oscara glumeći zlobnu i prevrtljivu kćer tinejdžericu Joan Crawford u klasičnoj melodrami "Mildred Pierce" iz 1945. godine, preminula je u srijedu u 98. godini života. Blyth, koja je bila jedna od posljednjih preživjelih zvijezda zlatnog doba Hollywooda, umrla je prirodnom smrću, potvrdila je njezina obitelj.

Iako je njezina filmska karijera trajala od 1944. do 1957. godine i uključivala više od 30 filmova, Ann Blyth ostala je najpoznatija po svojoj izvanrednoj izvedbi u filmu "Mildred Pierce". Imala je samo 16 godina kada je utjelovila Vedu Pierce, manipulativnu i ambicioznu kćer koja se sa svojom majkom bori za naklonost istog muškarca, njezinog očuha kojeg je glumio Zachary Scott. Njezina izvedba bila je toliko upečatljiva da je zasjenila i samu legendu kinematografije, Joan Crawford, koja je za ulogu Mildred dobila jedinog Oscara u svojoj karijeri. Blyth je za istu ulogu zaradila nominaciju za najbolju sporednu glumicu.

Foto: Imdb

Scena u kojoj Veda ošamari svoju majku i obori je na pod ostala je jedna od najupečatljivijih u povijesti filma. U bijesu, lik Joan Crawford izgovara kultnu rečenicu.

​- Gubi se prije nego što te ubijem -

Film je režirao Michael Curtiz, poznat po klasicima poput "Casablance" i "Pustolovina Robina Hooda". Blyth je cijenila rad s njim, ističući njegovo povjerenje u njezine sposobnosti.

​- Imao je veliko povjerenje u mene, što je meni zauzvrat pomoglo - izjavila je za Los Angeles Times 2013. godine.

Nakon golemog uspjeha s filmom "Mildred Pierce", karijera Ann Blyth nakratko je zaustavljena zbog teške nesreće na sanjkanju u kojoj je slomila leđa. Ipak, njezina svestranost i talent omogućili su joj da se uspješno vrati i zablista u različitim žanrovima. Obrazovana kao operna pjevačica s prekrasnim sopranom, bila je prirodan izbor za mjuzikle poput "Kismet" (1955.) i "Student Prince" (1954.).

Glumila je u spektaklima kao što je "The Golden Horde" (1951.), komedijama poput "Mr. Peabody and the Mermaid" (1948.), gdje joj je partner bio William Powell, te dramama kao što je "One Minute to Zero" (1952.) s Robertom Mitchumom. Tijekom karijere dijelila je platno s najvećim zvijezdama svoga vremena, uključujući Burta Lancastera u filmu "Brute Force" (1947.), Mickeyja Rooneyja u "Killer McCoy" (1947.), Binga Crosbyja u "Top o' the Morning" (1949.), Marija Lanzu u "The Great Caruso" (1951.), Gregoryja Pecka u "The World in His Arms" (1952.) i Paula Newmana u njezinom posljednjem filmu "The Helen Morgan Story" (1957.).

Foto: Imdb

Nakon filmske karijere, posvetila se kazalištu, nastupajući u popularnim mjuziklima kao što su "Kralj i ja" i "Moje pjesme, moji snovi". Povremeno se pojavljivala i na televiziji, s gostujućim ulogama u serijama poput "Zone sumraka" (1964.) i "Ubojstvo, napisala je" (1985.), što je bila njezina posljednja uloga.

Ann Marie Blyth rođena je 16. kolovoza 1928. godine u Mount Kiscu u New Yorku. Od djetinjstva se školovala za pjevačicu i glumicu, a karijeru je započela na radiju prije nego što je kao tinejdžerica stigla na Broadway. Tijekom turneje s jednom predstavom u Los Angelesu, dobila je priliku za probno snimanje koje ju je lansiralo u svijet Hollywooda.

Godine 1953. udala se za opstetričara dr. Jamesa McNultyja, s kojim je imala petero djece. Nakon udaje, odlučila je napraviti pauzu u karijeri kako bi se posvetila obitelji. Njezin suprug preminuo je 2007. godine. Prema izjavama njezine obitelji, Blyth je bila vrlo aktivna u filantropskom radu i volontirala je za brojne dobrotvorne svrhe. U slobodno vrijeme uživala je u svom vrtu, pletenju i slikanju uljanim bojama, a svoje radove često je darivala prijateljima i obitelji. Bila je poznata i po tome što je osobno odgovarala na svu poštu koju je dobivala od obožavatelja.

*uz korištenje AI-ja

