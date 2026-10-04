Preminula je poznata pjevačica, njen hit obilježio je devedesete

Pjevačica i sutkinja u emisiji Canadian Idol, Sass Jordan, preminula je u petak okružena svojom obitelji. Brojni obožavatelji i kolege opraštaju se od glazbene ikone koja je ostavila neizbrisiv trag na svjetskoj rock sceni.

Sass Jordan, poznata po velikom hitu Make You a Believer iz 1992. godine, preminula je 2. listopada, u dobi od 63 godine, nakon što je nedavno otkazala koncerte zbog teškog zdravstvenog stanja. Iako obitelj nije objavila službeni uzrok smrti, izvori bliski pjevačici navode da se borila s rakom.

Obitelj je tužnu vijest podijelila na društvenim mrežama uz njezinu fotografiju s mačkom. U emotivnoj poruci opisali su je kao nezaustavljivu silu prirode i nezamjenjivo biće svjetla i radosti koje ostaje u njihovim srcima. U objavi su dodali i stihove njezine pjesme koji govore o tome kako bi radije uskočila s obje noge u nepoznato bez osvrtanja.

Iza sebe je ostavila supruga glazbenika Dereka Sharpa, kćer Stellu, pokćerku Brianne te brata Daniela. Mnogi glazbenici izrazili su tugu zbog velikog gubitka na društvenim mrežama. Američki pjevač Jeff Scott Soto nazvao ju je vrlo talentiranom umjetnicom, dok je radijski voditelj Eddie Trunk podsjetio obožavatelje kako je u njezinom bendu na početku karijere svirao Taylor Hawkins iz Foo Fightersa.

Jordan se rodila u engleskom Birminghamu 1962. godine, a još kao dijete preselila se u kanadski Montreal. Karijeru je započela nastupajući u lokalnim klubovima i kao basistica benda The Pinups. Njezin prvi album Tell Somebody izašao je 1988. godine, a već iduće godine osvojila je glazbenu nagradu Juno za najperspektivniju pjevačicu.

Foto: KEVIN FRAYER/PRESS ASSOCIATION

Najveći uspjeh ostvarila je albumom Racine koji je prodan u 450 tisuća primjeraka diljem svijeta. Časopis Billboard proglasio ju je najboljom ženskom rock umjetnicom te iste godine. Uspjela je privući pozornost glumca Kevina Costnera koji ju je čuo na radiju, nakon čega je snimila slavni duet s Joeom Cockerom za film Tjelohranitelj.

U popularnoj televizijskoj emisiji Canadian Idol pridružila se žiriju 2003. godine kao jedna od četiri suca. Tamo je provela svih šest sezona natjecanja, a mlađe generacije danas je pamte kao izravnu mentoricu s velikim glazbenim znanjem. Svoj zadnji blues album Rebel Moon Blues izdala je 2020. godine.

*uz korištenje AI-ja

