Preminula je Samantha Eggar

Engleska glumica Samantha Eggar preminula je ove srijede u svom domu u Sherman Oaksu, piše Daily Mail. Imala je 86. godina, a proslavili su je filmovi 'Doctor Dolittle', 'The Brood' i 'The Collector'. Tužnu vijest potvrdila je njena kćer Jenna Stern u objavi na svom Instagram profilu, a rekla je i da se njena majka pet godina borila s teškom bolesti. Unatoč tome, nije otkrila točan uzrok smrti.

Uz nekoliko fotografija svoje majke koje prikazuju kako je izgledala tijekom godina te sliku biografskog teksta o glumici, Stern je napisala i emotivan tekst: 'Prekrasna, inteligentna i dovoljno jaka da bude fascinantno ranjiva...'. 'Moja mama preminula je u srijedu navečer. Mirno i tiho okružena obitelji. Ja sam bila tamo pored nje... držeći joj ruku, govoreći joj koliko je bila voljena. Bilo je prelijepo. Bila je privilegija', zaključila je neutješna kći.

Samantha Eggar rođena je 5. ožujka 1939. godine u londonskom Hampsteadu. Prije nego što je studirala glumu na Webber Douglas Academy of Dramatic Art, pohađala je Thanet School of Art, gdje je stjecala naobrazbu o umjetnosti i modi. Imala je bogatu glumačku karijeru, a za ulogu mlade umjetnice u filmu 'The Collector' iz 1956. godine nagrađena je Zlatnim globusom te nagradom za najbolju glumicu na filmskom festivalu u Cannesu. Uz to, ista joj je uloga priskrbila i nominaciju za Oscara.

Foto: Mirisch Corporation / Orchard Productions

Nadalje, postala je poznata i po svojim ulogama u horor filmovima, a istaknula se u 'The Dead Are Alive!', 'A Name for Evil', 'The Uncanny' i 'Curtains', dok je u filmu 'Doctor Dolittle' pokazala i svoj glazbeni talent. Glumila je i u popularnoj TV seriji 'Star Trek: The Next Generation'. Istaknula se i na kazališnim pozornicama u komadima kao što su 'The Lonely Road' i 'The Seagull'.