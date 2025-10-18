Obavijesti

Show

U 87. GODINI

Preminula je Samantha Eggar

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Preminula je Samantha Eggar
1
Foto: Mirisch Corporation / Orchard Productions

Slavna glumica koja se proslavila u drugoj polovici 20. stoljeća te osvojila mnoge nagrade, preminula je ovaj tjedan okružena obitelji

Engleska glumica Samantha Eggar preminula je ove srijede u svom domu u Sherman Oaksu, piše Daily Mail. Imala je 86. godina, a proslavili su je filmovi 'Doctor Dolittle', 'The Brood' i 'The Collector'. Tužnu vijest potvrdila je njena kćer Jenna Stern u objavi na svom Instagram profilu, a rekla je i da se njena majka pet godina borila s teškom bolesti. Unatoč tome, nije otkrila točan uzrok smrti.

LEGENDARNA GLUMICA Umrla je Diane Keaton (79)
Umrla je Diane Keaton (79)

Uz nekoliko fotografija svoje majke koje prikazuju kako je izgledala tijekom godina te sliku biografskog teksta o glumici, Stern je napisala i emotivan tekst: 'Prekrasna, inteligentna i dovoljno jaka da bude fascinantno ranjiva...'. 'Moja mama preminula je u srijedu navečer. Mirno i tiho okružena obitelji. Ja sam bila tamo pored nje... držeći joj ruku, govoreći joj koliko je bila voljena. Bilo je prelijepo. Bila je privilegija', zaključila je neutješna kći.

Samantha Eggar rođena je 5. ožujka 1939. godine u londonskom Hampsteadu. Prije nego što je studirala glumu na Webber Douglas Academy of Dramatic Art, pohađala je Thanet School of Art, gdje je stjecala naobrazbu o umjetnosti i modi. Imala je bogatu glumačku karijeru, a za ulogu mlade umjetnice u filmu 'The Collector' iz 1956. godine nagrađena je Zlatnim globusom te nagradom za najbolju glumicu na filmskom festivalu u Cannesu. Uz to, ista joj je uloga priskrbila i nominaciju za Oscara.

956003454
Foto: Mirisch Corporation / Orchard Productions

Nadalje, postala je poznata i po svojim ulogama u horor filmovima, a istaknula se u 'The Dead Are Alive!', 'A Name for Evil', 'The Uncanny' i 'Curtains', dok je u filmu 'Doctor Dolittle' pokazala i svoj glazbeni talent. Glumila je i u popularnoj TV seriji 'Star Trek: The Next Generation'. Istaknula se i na kazališnim pozornicama u komadima kao što su 'The Lonely Road' i 'The Seagull'.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...
NEPOSLUŠNE KOMBINACIJE

FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...

Iako se uvijek čine savršene i besprijekorne, i njima se potkradu greške i nezgode. Ovo su pjevačice i glumice koje su se borile sa svojim haljinama na crvenom tepihu.
FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade
SJEĆATE LI IH SE?

FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade

Serija 'Roseanne' je na malim ekranima debitirala 18. listopada 1988., a prikazivala se do 1997. godine. Iznjedrila je istinske probleme radničkih obitelji - svakodnevnu borbu sa siromaštvom, pretilošću i pokušajem zapošljavanja.
FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...

Popularni holivudski glumac Zac Efron proteklih je godina imao nekoliko transformacija što se izgleda tiče, a istaknuo je kako je razlog tome ozljeda čeljusti koju je pretrpio 2013. godine. Glumac je komentirao kako nije bio na operacijama da bi mijenjao izgled, već kako bi se oporavio od ozljede. Osim toga, zbog uloga je više vježbao te mu se i fizionomija tijela promijenila. U galeriji pogledajte kako se glumac mijenjao kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025