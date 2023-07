Preminula je Sinead O'Connor

Irska glazbenica Sinead O'Connor preminula je u 56. godini, prenosi Daily Mail. Karijeru je započela 90-ih godina, a postala je poznata svojom pjesmom 'Nothing Compares 2 U'.

Glazbenica je preminula godinu dana nakon sina Shanea, koji je umro u siječnu 2022. godine u 17. godini. Sinead, koja je 2018. godine promijenila ime u Shuhada' Sadaqat, tada je navodno provodila svoje vrijeme u Co Roscommonu, Irskoj i Londonu. Nešto kratko prije smrti je objavila i posljednju objavu, fotografiju sa preminulim sinom.

Foto: Instagram/Sinead O'Connor/Screenshoot

- Živim kao živo noćno biće od tada. Bio je ljubav mog života, svijetlo moje duše - napisala je u objavi.

Sinead je rođena 8. prosinca 1966. godine u Dublinu. Imala je teško djetinjstvo, a odrasla je s roditeljima Jackom i Marie O'Connor i još četvero njihove djece. Njeni roditelji imali su problematičnu vezu pa su prekinuli kada je Sinead imala osam godina. Troje djece, oni najstariji, odselili su se s majkom koja ih je fizički zlostavljala. Nešto kasnije je Sinead progovorila o tome kako je dugo imala problema s mentalnim zdravljem jer je i nju majka zlostavljala dok je bila dijete.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/Chris Jackson/PA Images/

Sinead se proslavila s pjesmom 'Nothing Compares 2 U', nakon koje je stvorila uspješnu glazbenu karijeru. Uz ovu pjesmu je stvorila i druge hitove poput 'This is the Day', 'Thank You For Hearing Me', 'This is a Rebel Song' i brojne druge. Tijekom svoje karijere je izdala 10 studijskih albuma.