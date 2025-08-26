Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui...

Španjolska glumica Verónica Echegui umrla je u dobi od 42 godine nakon borbe s rakom. Echegui je prvi put glumila u dugometražnom filmu prije gotovo dvadeset godina kao glavni lik u španjolskoj drami 'My Name Is Juani', a dvije godine kasnije dobila je nominaciju za veliku španjolsku nagradu za ulogu u zatvorskoj drami 'My Prison Yard'.

Njezin holivudski debi dogodio se uz Sigourney Weaver i Brucea Willisa u filmu 'The Cold Light of Day iz 2013'.

Uslijedili su deseci drugih španjolskih uloga, a pojavila se i u brojnim filmovima izvan Španjolske: među njima su britanska komedija 'Bunny and the Bull' iz 2009. i romantična komedija 'Book of Love' iz 2022.

Španjolski tisak izvještava da je Echegui preminula od raka u bolnici u španjolskoj prijestolnici Madridu 24. kolovoza.

Vijest o smrti Echegui, velike slavne osobe u svojoj rodnoj zemlji, nakon bolesti šokirala je zemlju, a čak je i španjolski premijer Pedro Sanchez izrazio sućut.

- Duboko me potresla vijest o smrti Verónice Echegui, glumice s ogromnim talentom i skromnošću koja nas je ostavila prerano. Moja iskrena sućut u ovim teškim trenucima za cijelu obitelj i prijatelje - napisao je na društvene mreže.