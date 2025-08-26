Hrvatska veleposlanica: Ukrajinci znaju da će morati raditi ustupke s Rusijom...

Djamić je obraćanju medijima nakon godišnje konferencije diplomata rekla da ukrajinski narod želi da mir što prije nastupi iako se boji da on neće biti pravedan.

„Politika nekako ipak realnije diše jer zna da će morati praviti određene ustupke u odnosu na potpisivanje nekog mirovnog sporazuma”, nastavila je Djamić.

Moskva kao jedan od uvjeta eventualnog dogovora navodi da Ukrajina ne smije nikad postati NATO članica.

Djamić je kazala da je Hrvatska danas „donekle iznimka” od ostalih zemalja jer čvrsto stoji uz princip „trajnog i pravednog mira” od kojeg se „pomalo odustaje”.

Veleposlanica je naglasila da je Hrvatska „vrlo dobro percipirana u Ukrajini” i to na dva načina.

„Zbog agresije koju smo prošli oni znaju da mi njih jako dobro razumijemo i da im možemo puno znanja prenijeti. Drugi aspekt je da smo zemlja EU-a i u tome vide veliku poveznicu naših dviju zemalja i naroda”.

Govoreći o odlikovanjima koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij odlučio dodijeliti premijeru Andreju Plenkoviću i ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, Djamić je rekla da su ih oni „sami zaslužili” za to što su dolazili u Ukrajinu.

„Ukrajinci to cijene i smatraju da su pravi prijatelji oni koji dođu i osjete njihovo bilo na terenu”, zaključila. je.

Zelenskij je u povodu Dana neovisnosti Ukrajine objavio popis dvjestotinjak inozemnih dužnosnika koje je odlikovao odličjima različitih kategorija. Plenković je odlikovan Ordenom kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, a Grlić Radman Ordenom za zasluge II. stupnja.

U službenoj objavi ureda ukrajinskog predsjednika navodi se da su odlikovani "za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, podršci državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, dobrotvornim aktivnostima i popularizaciji ukrajinske države u svijetu".

Plenković je u najvišoj kategoriji zajedno s, među ostalima, portugalskim, finskim i češkim predsjednicima i premijerima Nizozemske, Norveške i Moldavije.

Grlić Radman je, pak, odlikovan odličjem kakve su, među ostalima, dobili i latvijski ministar vanjskih poslova, norveški ministar obrane, glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mariano Grossi i glavni tajnik OECD-a Matthias Korman.