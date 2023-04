Preminula zvijezda Netflixove serije, glumica Jung Chae-yul

Foto: Instagram

Glumica se proslavila ulogom u Netflixovoj seriji 'Zombie Detective' te ostvarenjima 'I Have Not Done My -Best' i 'Deep'

Južnokorejska glumica i model Jung Chae-yul pronađena je mrtva u svom domu. Imala je 26 godina, a tragičnu vijest potvrdila je u utorak njezina agencija Management S, kako navodi Daily Mail. - Moramo vam priopćiti tužnu vijest koja slama srca. Chae-yul napustila nas je 11. travnja - izjavili su, a uzrok smrti još nije poznat. Glumica se proslavila ulogom u Netflixovoj seriji 'Zombie Detective' te ostvarenjima 'I Have Not Done My -Best' i 'Deep'. Foto: Instagram Trebala je glumiti u dugoočekivanoj drami korejske produkcije 'Wedding Impossible'. Prije tri dana na društvenim mrežama je objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj se vidi kako sjedi na podu sa slušalicama na ušima. Fanovi se u komentarima ispod te objave opraštaju od nje. Foto: Instagram - Anđeo; Počivala u miru, prekrasna dušo; Toliko sam tužna - samo su neki od komentara ispod objave.