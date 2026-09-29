Preminuo je Dennis Haskins, ravnatelj iz 'Saved by the Bell'

Dennis Haskins, najpoznatiji po ulozi ravnatelja Richarda Beldinga u seriji 'Saved by the Bell' preminuo je u 75. godini.

- Ovo je tragičan gubitak. Svi su voljeli gospodina Beldinga, a mi koji smo imali priliku upoznati Dennisa voljeli smo ga još više. Bio je sjajna osoba i volio je – zaista, apsolutno je OBOŽAVAO – svoje obožavatelje. Uvijek je imao vremena za njih, bez obzira na sve. Bio je moj klijent i dragi prijatelj više od 20 godina i jako će mi nedostajati. Slomljen sam, rekao je Haskinsov agent Jay Schacher za časopis People.

Serija 'Saved by the Bell' premijerno je prikazana 1989. godine, a pratila je popularnog učenika i sportsku zvijezdu Zacka Morrisa, kojeg je glumio Mark-Paul Gosselaar, i njegovu skupinu prijatelja u izmišljenoj srednjoj školi Bayside u Kaliforniji. U seriji su, među ostalima, glumili i Dustin Diamond, Tiffani Amber Thiessen, Mario Lopez, Elizabeth Berkley i Lark Voorhies, a prikazivala se četiri sezone. Nakon završetka hit-serije Haskins je ponovio ulogu ravnatelja Beldinga u seriji 'Saved by the Bell: The New Class', koja se prikazivala od 1993. do 2000. godine. Posljednji put kao Belding pojavio se 2015., kada se pridružio Thiessen, Lopezu, Gosselaaru i Berkley u skeču emisije 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Karaoke bar 'Dimples' odao je počast Haskinsu, koji je bio redoviti gost tog lokala u kalifornijskom Burbanku.

- Dennis je bio nezaobilazan dio Dimplesa. Mnogi su ljudi mislili da je bio vlasnik, ali nije. Jednostavno je volio to mjesto i ljude koji su ondje dolazili. Uživao je pjevati pred ljudima, upoznavati ih i fotografirati se sa svojim obožavateljima. 'Dimples' se zatvorio prije otprilike 11 godina, a ljudi ga i dalje povezuju s njegovim voljenim 'drugim domom'. Većini je bio poznat kao gospodin Belding iz serije 'Saved by the Bell', ali nama je bio mnogo više od toga, napisali su i otkrili kako se glumac razbolio prije otprilike osam godina te da je jedno od zdravstvenih stanja o kojima je šutio bila i Parkinsonova bolest, jer nije želio privlačiti pozornost na sebe.

Haskins je glumio i u filmu 'A Million Ways to Die in the West' te se pojavljivao u serijama 'Mad Men', 'Hot in Cleveland' i 'New Girl'. Na televiziji je debitirao 1976. godine u epizodi serije 'The Dukes of Hazzard'.