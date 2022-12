Preminuo je najstariji hrvatski pjevač, imao je 97 godina

Najstariji hrvatski pjevač Bruno Petrali preminuo je u Rijeci u 98. godini, objavio je njegov prijatelj i kolega Marinko Biškić na društvenim mrežama.

Marinko Biškić bio je jedan od 'krivaca' što je Petrali prošle godine, kada mu je bilo 96 godina, s grupom Sarah & The Romans snimio obradu pjesme 'Bambina' Nene Belana (60).

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Nikad se nisam školovao u glazbi, ali sam imao uho. Naravno da sam od kolega učio osnove, solfeggio, ono najbitnije, ali pjevanje je za mene uvijek bilo nešto prirodno, bez previše filozofije i kao mladić sam radio sve samo da se domognem pjevanja - ispričao nam je 2020. godine.

Petrali je je pjesmu 'Samo jednom se ljubi' pjevao prije Ive Robića, a 'Jesenju elegiju' ('Sve moje jeseni su tužne') prije Dušana Jakšića.

- Do toga je došlo slučajno, objašnjava Bruno. Bio sam kod mog prijatelja skladatelja Maria Kinela kojem je Robić poslao muziku, a on je slagao u pjesmu. Pitao me što mislim, a ja sam, otpjevavši je zaključio kako će to biti instantni hit. Prepisao sam si pjesmu i probno je izveo na jednom od tadašnjih plesnjaka - kazao je Bruno.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

