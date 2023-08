Preminuo je Ron Cephas Jones, glumac najpoznatiji po ulozi Williama Hilla u seriji This Is Us

Nakon dugotrajne borbe s komplikacijama koje je uzrokovala kronična plućna bolest, preminuo je glumac Ron Cephas Jones. Imao je 66 godina, piše TMZ.

- Svatko tko ga je poznavao mogao je osjetiti njegovu toplinu, ljepotu, velikodušnost i dobrotu. Karijeru je započeo u kazalištu Nuyorican Poets Cafe, a njegova ljubav prema glumi bila je prisutna tijekom cijele karijere - izjavio je glumčev predstavnik u službenom priopćenju.

Foto: Kathy Hutchins / IPA

Ron je glumio u brojnim emisijama uključujući 'Better Things', 'Luke Cage', 'Looking For Alaska'. Ipak, bio je najpoznatiji po ulozi Williama Hilla u dramskoj seriji 'This Is Us', koja mu je donijela četiri uzastopne nominacije za nagradu Primetime Emmy. Osvojio ju je dva puta za najboljeg gostujućeg glumca u dramskoj seriji 2018. i 2020. godine.