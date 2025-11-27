Obavijesti

Show

Komentari 0
ETHAN BROWNE

Preminuo je sin (52) američkog glazbenika Jacksona Brownea

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Preminuo je sin (52) američkog glazbenika Jacksona Brownea
1
Foto: Profimedia

Ethan Browne, sin Jacksona Brownea i Phyllis Major, pronađen bez reakcije u svom domu te je preminuo, stoji u objavi

Glumac, model i glazbenik Ethan Browne, sin kantautora Jacksona Brownea, preminuo je u dobi od 52 godine. 

- S dubokom tugom javljamo da je u jutarnjim satima 25. studenog 2025. godine Ethan Browne, sin Jacksona Brownea i Phyllis Major, pronađen bez reakcije u svom domu te je preminuo. Molimo za privatnost i poštovanje prema obitelji u ovom teškom trenutku, objavili su u srijedu na službenom Facebook profilu Jacksona Bownea.

TUŽNA VIJEST Umro Mani (63), ikona The Stone Rosesa i Primal Screama
Umro Mani (63), ikona The Stone Rosesa i Primal Screama

Ethan je ostvario manje uloge u filmovi poput komedije 'Raising Helen' iz 2004., gdje je glumio uz Kate Hudson i Joan Cusack, te u trileru 'Hackers' iz 1995. s Angelinom Jolie. Osim glume, bavio se i manekenstvom, radeći kampanje za poznate dizajnere poput Isaaca Mizrahija.

- On je vrlo talentiran basist - rekao je Jackson 2022. godine.

- Uživam ga gledati i slušati njegovu glazbu. Podsjeća li me na mene u toj dobi? Ma ne, baš i ne. On je bolji glazbenik od mene! - dodao je.

912448847
Foto: Profimedia

People piše kako je Ethana u svojim memoarima Night People spomenuo i slavni producent Mark Ronson, prisjetivši se njihova prijateljstva u New Yorku.

- Bio je ‘pravi’ s izrazito uglađenim crtama lica i pogledom dubokim toliko da se činilo kao da s blistavih stranica otkriva svoje najskrovitije istine - napisao je Ronson.

U 76. GODINI Preminuo pjevač Jimmy Buffett
Preminuo pjevač Jimmy Buffett

Dodao je i da je Ethan naslijedio 'oštre jagodične kost' svoje pokojne majke, glumice i modela Phyllis Major, te 'duboke oči' svoga oca.

Phyllis Major, prva supruga Jacksona Brownea, preminula je u ožujku 1976. Dvije godine ranije, Ethan se kao beba pojavio s ocem na kultnoj naslovnici časopisa Rolling Stone. Jackson Browne ima i sina Ryana (43) s bivšom suprugom Lynne Sweeney.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'
burno

Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'

Kod farmera Roberta drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, on pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane...
Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'
umirio obožavatelje

Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'

Gotovo dva tjedna su prošla bez novih zajedničkih objava Maje Šuput i Šime Eleza, pa su se pratitelji prepali da se dogodilo ono najgore...
Stranger Things srušio internet? Što će mu tek učiniti Sydney Sweeney u tanga badiću...
NA ODMORU

Stranger Things srušio internet? Što će mu tek učiniti Sydney Sweeney u tanga badiću...

Popularna glumca ponovno je privukla pozornost svojim atraktivnim izgledom. Ovoga je puta uhvaćena kako se sa svojim partnerom brčka u bazenu, a tom je prilikom ponovno zagolicala maštu svojih obožavatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025