Preminuo je sin (52) američkog glazbenika Jacksona Brownea

Glumac, model i glazbenik Ethan Browne, sin kantautora Jacksona Brownea, preminuo je u dobi od 52 godine.

- S dubokom tugom javljamo da je u jutarnjim satima 25. studenog 2025. godine Ethan Browne, sin Jacksona Brownea i Phyllis Major, pronađen bez reakcije u svom domu te je preminuo. Molimo za privatnost i poštovanje prema obitelji u ovom teškom trenutku, objavili su u srijedu na službenom Facebook profilu Jacksona Bownea.

Ethan je ostvario manje uloge u filmovi poput komedije 'Raising Helen' iz 2004., gdje je glumio uz Kate Hudson i Joan Cusack, te u trileru 'Hackers' iz 1995. s Angelinom Jolie. Osim glume, bavio se i manekenstvom, radeći kampanje za poznate dizajnere poput Isaaca Mizrahija.

- On je vrlo talentiran basist - rekao je Jackson 2022. godine.

- Uživam ga gledati i slušati njegovu glazbu. Podsjeća li me na mene u toj dobi? Ma ne, baš i ne. On je bolji glazbenik od mene! - dodao je.

People piše kako je Ethana u svojim memoarima Night People spomenuo i slavni producent Mark Ronson, prisjetivši se njihova prijateljstva u New Yorku.

- Bio je ‘pravi’ s izrazito uglađenim crtama lica i pogledom dubokim toliko da se činilo kao da s blistavih stranica otkriva svoje najskrovitije istine - napisao je Ronson.

Dodao je i da je Ethan naslijedio 'oštre jagodične kost' svoje pokojne majke, glumice i modela Phyllis Major, te 'duboke oči' svoga oca.

Phyllis Major, prva supruga Jacksona Brownea, preminula je u ožujku 1976. Dvije godine ranije, Ethan se kao beba pojavio s ocem na kultnoj naslovnici časopisa Rolling Stone. Jackson Browne ima i sina Ryana (43) s bivšom suprugom Lynne Sweeney.