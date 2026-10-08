Preminuo Peter Burgis: Osvojio je Emmyja, radio i na kultnom filmu 'Nemoguća misija'

Svijet filma tuguje zbog odlaska Petera Burgisa (78), nagrađivanog majstora zvuka koji je svoj trag ostavio u brojnim holivudskim hitovima. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su iz poznatog studija, a društvene mreže preplavile su poruke sućuti ožalošćenih kolega i obožavatelja.

Peter Burgis izgradio je impresivnu karijeru kao Foley umjetnik, stvarajući zvučne efekte za blockbustere poput "Nemoguće misije". Njegov zadatak bio je oživjeti scene snimane u umjetnim studijskim uvjetima dodavanjem realističnih zvučnih kulisa. Zbog svog nevjerojatnog talenta osvojio je televizijsku nagradu Emmy 2002. godine za rad na popularnoj ratnoj seriji "Band of Brothers".

Svoj ugled u industriji nastavio je graditi i godinama kasnije, dokazujući svoju stručnost na svakom novom projektu. Tako je 2020. godine zaradio još jednu nominaciju za ovu prestižnu televizijsku nagradu, zahvaljujući doprinosu na hvaljenoj seriji "Devs". Njegov rad obogatio je mnoge poznate naslove i osigurao mu status prave legende među kolegama.

Vijest o njegovom odlasku snažno je odjeknula u filmskim krugovima, a službenu potvrdu objavio je Pinewood Studios. U svom emotivnom priopćenju istaknuli su koliko je Burgis značio za njihovu zajednicu i samu umjetnost oblikovanja zvuka.

"Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti Foley umjetnika Petera Petea Burgisa. Pete je bio izuzetno cijenjena figura u svijetu zvuka, čija su kreativnost, vještina i strast pomogli oblikovati zvučne pejzaže nebrojenih filmova", stoji u njihovoj službenoj izjavi za medije.

Mnogi koji su imali priliku raditi s njim sada dijele svoja topla sjećanja putem interneta. Prisjećaju se njegovog vedrog duha i spremnosti da uvijek pomogne mlađim generacijama koje tek ulaze u čarobni svijet filmske produkcije. Jedan suradnik prisjetio se urnebesne anegdote sa snimanja kada je Burgis morao obući kostim Willyja Wonke koji je nosio Johnny Depp, samo kako bi snimio savršene zvukove koraka.

*uz korištenje AI-ja

