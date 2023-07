Preminuo Randy Meisner, jedan od osnivača rock benda Eagles

Randy Meisner, jedan od osnivača benda Eaglesi, preminuo je u 77. godini života, objavio je tako bend u četvrtak, a prenosi The Guardian.

Meisner je preminuo u srijedu navečer u Los Angelesu od komplikacija uzrokovanih kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti, stoji u priopćenju Eaglesa.

Basist, kojeg je bivši kolega iz benda Don Felder nazvao 'najslađim čovjekom u glazbenom biznisu', dodao je visoke harmonije omiljenim pjesmama kao što su 'Take It Easy' i 'The Best of My Love'.

Foto: imdb

Meisner je proživio brojne nevolje posljednjih godina i osobnu tragediju 2016. kada se njegova supruga Lana Rae Meisner slučajno ustrijelila i umrla.

Meisner se ranih 1970-ih pridružio Donu Henleyu, Glennu Freyu i Bernieju Leadonu kako bi osnovali losanđeleski bend i postali jedan od najpopularnijih izvođača u povijesti.

- Randy je bio sastavni dio Eaglesa i bio je instrument u ranom uspjehu benda - navodi se u izjavi Eaglesa.

- Njegov vokalni raspon bio je zadivljujući, što je vidljivo u njegovoj prepoznatljivoj baladi - Take It to the Limit - dodao je.

Razvijajući se od country rocka do hard rocka, Eaglesi su tijekom sljedećeg desetljeća ispalili niz hit singlova i albuma, počevši s Take It Easy i nastavljajući s Desperadom, Hotel California i Life in the Fast Lane. između ostalih.

Foto: imdb

Iako su ih mnogi kritičari kudili kao uglađene i površne, Eagles su objavili dva najpopularnija albuma svih vremena, Hotel California i Their Greatest Hits (1971.-1975.).

Meisner je ostao do izdanja Hotela California 1976., najhvaljenije ploče benda, ali je ubrzo otišao. Nije volio biti u centru pažnje i razbolio se ubrzo.

Kao solo umjetnik, Meisner se nikad nije približio uspjehu Eaglesa, ali je imao hitove s Hearts on Fire i Deep Inside My Heart i svirao na pločama Walsha, Jamesa Taylora i Dana Fogelberga, između ostalih.

Meisner se dva puta ženio, prvi put dok je još bio tinejdžer, i imao je troje djece.