IZNENADNI ODLAZAK

Preminuo velški glumac Owain Rhys Davies (44), zvijezda serije 'Twin Peaks: The Return'

U seriji "Twin Peaks: The Return" iz 2017. godine, Davies je utjelovio agenta Wilsona, pojavivši se u tri epizode. Njegova izvedba, iako kratka, bila je zapažena

Svijet glume potresla je iznenadna i tragična vijest o smrti velškog glumca Owaina Rhysa Daviesa. Najpoznatiji po svojoj ulozi agenta Wilsona u seriji "Twin Peaks: The Return", Davies je preminuo u 45. godini života, ostavivši iza sebe obitelj, prijatelje i kolege u dubokom šoku i tuzi. Njegov prerani odlazak predstavlja veliki gubitak za velšku i međunarodnu kazališnu i filmsku scenu na kojoj je ostavio neizbrisiv trag.

Vijest o glumčevoj smrti potvrdio je njegov brat Rhodri putem objave na društvenim mrežama, izrazivši tugu i šok koji su zadesili obitelj. U svojoj objavi, Rhodri je naveo kako obitelj još uvijek pokušava shvatiti što se dogodilo te da "još uvijek postoje neodgovorena pitanja u vezi s okolnostima njegove smrti". Ovi detalji dodatno su potresli javnost i obožavatelje koji su pratili Daviesov rad.

Obitelj je kasnije objavila i priopćenje u kojem se navodi kako se vjeruje da je smrt nastupila "prirodno i mirno", no točne okolnosti se još uvijek utvrđuju. Kako prenose strani mediji, iznenadni odlazak glumca u naponu snage ostavio je prazninu i brojna pitanja. Obožavatelji i kolege izražavaju nevjericu, prisjećajući se Daviesa kao iznimno talentiranog umjetnika i tople osobe.

Kolege se opraštaju dirljivim porukama

Odmah nakon objave tužne vijesti, društvene mreže preplavile su poruke sućuti i sjećanja brojnih kolega i prijatelja. Škotska glumica Ruth Connell, s kojom je Davies dijelio scenu, oprostila se od njega emotivnom porukom, opisavši ga kao "veličanstvenu zraku velškog sunca". Zvijezda popularne serije "Coronation Street", Natalia Anderson, također je izrazila svoju tugu, nazvavši ga "našim prelijepim, ljubaznim Owainom".

Sućut su izrazile i poznate glumice Joanna Froggatt i Aisling Bea, ističući njegovu dobrotu i profesionalnost. Od svog cijenjenog člana oprostilo se i Velško narodno kazalište, koje je u svojem priopćenju naglasilo Daviesov "izvanredan talent" i nemjerljiv doprinos kazališnoj umjetnosti u Walesu i šire. Službena Instagram stranica serije "Twin Peaks" također je objavila posvetu, odajući počast glumcu koji je, iako u sporednoj ulozi, ostavio upečatljiv dojam na gledatelje i ekipu serije. Ove brojne reakcije svjedoče o tome koliko je Owain Rhys Davies bio cijenjen i voljen u profesionalnim krugovima.

Bogata karijera na kazališnim daskama i ekranu

Rođen u Cardiffu, Owain Rhys Davies bio je nagrađivani glumac čija je karijera obuhvaćala kazalište, televiziju i film. Svoj izniman talent prvo je dokazao na kazališnim daskama, ostvarivši zapažene uloge na prestižnom londonskom West Endu. Publika ga pamti po nastupima u iznimno uspješnim i hvaljenim produkcijama kao što su svjetski poznati mjuzikl "Mamma Mia!", klasična priča "Čarobnjak iz Oza" te komedija "By Jeeves", gdje je pokazao svoju svestranost i karizmu.

Iako je imao uspješnu kazališnu karijeru, međunarodnoj publici postao je najpoznatiji po ulozi u trećoj sezoni serije "Twin Peaks" legendarnog redatelja Davida Lyncha. U seriji "Twin Peaks: The Return" iz 2017. godine, Davies je utjelovio agenta Wilsona, pojavivši se u tri epizode. Njegova izvedba, iako kratka, bila je zapažena i pridonijela je jedinstvenoj atmosferi serije koja ima vojsku obožavatelja diljem svijeta. Ta uloga otvorila mu je vrata brojnim drugim međunarodnim projektima.

Glumio i u Netflixovoj seriji

Nakon uspjeha u "Twin Peaksu", Davies je nastavio nizati uloge u značajnim produkcijama. Glumio je u popularnoj Netflixovoj znanstveno-fantastičnoj drami "The OA", koja je stekla kultni status među ljubiteljima žanra. Pojavio se i u Disneyjevom filmskom hitu "Alisa s onu stranu ogledala" uz bok velikim holivudskim zvijezdama. Jedna od njegovih zanimljivijih uloga bila je i ona u hvaljenoj horor satiri "A Serial Killer's Guide to Life". Osim glume pred kamerama, Davies je posuđivao i svoj glas, a jedan od posljednjih projekata bio mu je rad na nagrađivanoj audio seriji "Impact Winter", gdje je još jednom pokazao širinu svojeg talenta.

*uz korištenje AI-ja

