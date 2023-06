Preokret u karijeri? Mikrofon je Boris zamijenio špahtlom: 'Evo kako idu pripreme za festival'

Pripreme za Splitski festival, kratko je kroz šalu napisao Boris Rogoznica (36) uz fotografiju koja je nastala dok je pomagao pri betoniranju.

Boris je u ležernom izdanju pomagao pridržati svog oca koji je s njim radio, a sudeći po mrljama na odjeći i Boris se naradio.

Foto: Instagram/Boris Rogoznica

Boris je inače prije nekoliko dana gostovao u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', koju vodi njegova bivša supruga Doris Pinčić (34). Bivši supružnici nisu se susreli u emisiji, a Boris je predstavio svoju autorsku pjesmu 'Da nam bude lipo'.

- To je moja najnovija autorska pjesma s kojom ću se predstaviti na ovogodišnjem Splitskom festivalu. Volim biti autor svojih pjesama jer to je nešto što me izuzetno veseli jer osjećam se autentično kada izvodim i pjevam nešto što sam napišem. To su moje riječi i životna filozofija koju mislim. To je 100 posto autentično - rekao je tada Boris.