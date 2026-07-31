Bivši 'Gospodin Savršeni' tijekom bavljenja sportom doživio je nezgodu koja mu je na licu ostavila ožiljak
MALA NEZGODA
Šime Elez pokazao ranjeno lice: Evo što mu se dogodilo...
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Šime Elez, "Gospodin Savršeni" iz prošlogodišnje sezone showa, svojim je pratiteljima na Instagramu pružio uvid u svoje ljetne dane, no pokazao je pritom i ožiljak na licu kojeg je 'zaradio' na kitesurfingu.
"Život u posljednje vrijeme", napisao je Šime uz niz fotografija, a na jednoj je otkrio posjekotinu iznad oka.
Na njoj Šime, odjeven u odijelo i s ostalom kitesurfing opremom u pozadini, pokazuje palac gore unatoč svježoj, krvavoj posjekotini iznad desnog oka. Kasnija fotografija u nizu prikazuje i ožiljak izbliza, sugerirajući da je nezgoda prošla bez većih posljedica.
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