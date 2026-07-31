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MALA NEZGODA

Šime Elez pokazao ranjeno lice: Evo što mu se dogodilo...

Piše 24sata,
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Šime Elez pokazao ranjeno lice: Evo što mu se dogodilo...
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Foto: Instagram
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Bivši 'Gospodin Savršeni' tijekom bavljenja sportom doživio je nezgodu koja mu je na licu ostavila ožiljak

Admiral

Šime Elez, "Gospodin Savršeni" iz prošlogodišnje sezone showa, svojim je pratiteljima na Instagramu pružio uvid u svoje ljetne dane, no pokazao je pritom i ožiljak na licu kojeg je 'zaradio' na kitesurfingu.

"Život u posljednje vrijeme", napisao je Šime uz niz fotografija, a na jednoj je otkrio posjekotinu iznad oka.

Na njoj Šime, odjeven u odijelo i s ostalom kitesurfing opremom u pozadini, pokazuje palac gore unatoč svježoj, krvavoj posjekotini iznad desnog oka. Kasnija fotografija u nizu prikazuje i ožiljak izbliza, sugerirajući da je nezgoda prošla bez većih posljedica.

Foto: Instagram
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