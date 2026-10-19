Prepoznajete li ih? Okupila se postava legendarne 'Dadilje'

Na konvenciji 90s Con koja slavi pop kulturu s kraja prošlog stoljeća, okupile su se velike zvijezde malih ekrana iz '90-ih godina. Događaj se održao u velikom kongresnom centru u Connecticutu prošlog vikenda, a posjetitelji su imali priliku družiti se sa svojim idolima iz mladosti.

Glavna atrakcija ovogodišnjeg izdanja definitivno je bila glumačka postava kultne 'Dadilje'. Članovi televizijske obitelji rado su pozirali i razgovarali s brojnim fanovima koji su s nestrpljenjem čekali njihov dolazak ispred velike pozornice.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Na službenom Instagram profilu organizatora objavljen je kratak isječak u kojem zvijezde serije poziraju pred kamerom. Glumci Madeline Zima, Lauren Lane, Charles Shaughnessy, Nicholle Tom i Daniel Davis oduševili su publiku, a pogotovo Lauren Lane, odnosno C.C., sa svojom platinasto plavom kosom.

No, odsustvo glavne zvijezde serije nije moglo proći neopaženo. Nije poznato zašto genijalna Fran Drescher nije došla na konvenciju, kao ni Benjamin Salisbury koji je u seriji glumio Brightona, sina gospodina Sheffielda, te Renee Taylor, odnosno Sylvia Fine.

*uz korištenje AI-ja