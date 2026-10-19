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KONVENCIJA ZA FANOVE '90-IH

Prepoznajete li ih? Okupila se postava legendarne 'Dadilje'

Piše 24sata,
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Prepoznajete li ih? Okupila se postava legendarne 'Dadilje'
Foto: Instagram/That4ent
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Na konvenciji 90s Con glavna atrakcija bili su glumci iz popularne 'Dadilje'

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Na konvenciji 90s Con koja slavi pop kulturu s kraja prošlog stoljeća, okupile su se velike zvijezde malih ekrana iz '90-ih godina. Događaj se održao u velikom kongresnom centru u Connecticutu prošlog vikenda, a posjetitelji su imali priliku družiti se sa svojim idolima iz mladosti.

Glavna atrakcija ovogodišnjeg izdanja definitivno je bila glumačka postava kultne 'Dadilje'. Članovi televizijske obitelji rado su pozirali i razgovarali s brojnim fanovima koji su s nestrpljenjem čekali njihov dolazak ispred velike pozornice.

Archival Cinema Stills
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Na službenom Instagram profilu organizatora objavljen je kratak isječak u kojem zvijezde serije poziraju pred kamerom. Glumci Madeline Zima, Lauren Lane, Charles Shaughnessy, Nicholle Tom i Daniel Davis oduševili su publiku, a pogotovo Lauren Lane, odnosno C.C., sa svojom platinasto plavom kosom.

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No, odsustvo glavne zvijezde serije nije moglo proći neopaženo. Nije poznato zašto genijalna Fran Drescher nije došla na konvenciju, kao ni Benjamin Salisbury koji je u seriji glumio Brightona, sina gospodina Sheffielda, te Renee Taylor, odnosno Sylvia Fine. 

*uz korištenje AI-ja
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