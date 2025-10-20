Obavijesti

Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu

Piše Sara Študir,
Foto: YouTube

Umjesto očekivanog sukoba, glazbenici su u 12 sati odlučili obožavatelje počastiti novom zajedničkom pjesmom

Prepucavanje dva domaća glazbenika, Baby Lasagne i Vojka V završilo je duetom. Kao što su mnogi obožavatelji pretpostavili, 'svađa' je bila samo uvod u predstavljanje novog hita. Osim pjesme, zanimljiv dvojac za svoje je fanove pripremio i videospot inspiriran japanskim animeom.

Foto: YouTube

U opisu spota za pjesmu 'Beskonačna osveta 2', stoji kako je ovim osebujnim glazbenicima, koji su se potpisali kao Baby Lasagna VS. Vojko V, tekst pomogao napisati Roko Josipović. Stihovi pjesme slikovito govore o borbi između dva ljuta protivnika: 'Beskonačna osveta 2 / Ja sam najjači natjecatelj / Ti si udaraca primatelj / Razbit ću te, zato što si mi / Neprijatelj, neprijatelj'.

Foto: YouTube

Spot, koji potpisuju David Lovrić i njegov tim, prikazuje oštru borbu između animiranih glavnih protagonista koji predstavljaju upravo spomenute pjevače .Pjesma je objavljena točno u podne, a dosad je na platformi You Tube već prikupila malo više od 10 tisuća pregleda.

Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna rekao je kako Vojka V sluša još od srednje škole te otkrio da su na ovom projektu radili još od veljače. Vojko V istaknuo je kako su obojica ljubitelji animea i starih borilačkih igrica te da mu je bila čast surađivati s kolegom Baby Lasagnom.

Foto: YouTube

Podsjetimo, navodna svađa između ova dva glazbenika nastala je nakon što je Baby Lasagna u intervjuu za RTL Direkt prošli tjedan rekao da nikada ne bi mogao zamisliti da surađuje s Vojkom V jer mu je 'ponekad malo sirov'.  Na to je splitski reper na društvenim mrežama napisao kako je bolje biti sirov nego 'Eurosong trash'. Navodna svađa tu nije stala, a rezultirala je dogovorom da će se dva glazbenika susresti danas u podne. Na radost obožavatelja, umjesto sukoba u 12 sati izašla je ova pjesma.

