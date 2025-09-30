Obavijesti

Presuda u petak: Tužitelji od suca traže da Diddyja osudi na više od 11 godina iza rešetaka

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Danny Moloshok

Sudac Arun Subramanian trebao bi izreći Diddyjevu kaznu ovog petka, 3. listopada, kada će napokon biti poznata sudbina nekad glazbene ikone.

Američki producent, reper i glumac Sean 'Diddy' Combs u srpnju je na suđenju u New Yorku proglašen krivim za kaznena djela povezana s prostitucijom, ali je oslobođen teških optužbi, koje su mu mogle donijeti doživotni zatvor. Naime, proglašen je krivim za transport u svrhu prostitucije, a oslobođen je optužbi za urotu u svrhu ucjenjivanja i dvije točke optužnice za trgovinu ljudima radi spolnog iskorištavanja.

Međutim, savezni tužitelji rade punom parom kako bi zatvorili Diddyja, tražeći od suca da ga osudi na više od 11 godina zatvora nakon što je osuđen za optužbe povezane s prostitucijom, piše TMZ.

U novom sudskom podnesku tužitelji kažu da žele "najmanje 135 mjeseci zatvora" (više od 11 godina) za Diddyja, zajedno s novčanom kaznom od 500 tisuća dolara.

Sudac Arun Subramanian trebao bi izreći Diddyjevu kaznu ovog petka, 3. listopada, kada će napokon biti poznata sudbina nekad glazbene ikone.

Tužitelji kažu da su Diddyjevi zločini "ozbiljni" i napominju da su slični slučajevi doveli do kazni od više od 10 godina za optuženike koji su, poput njega, koristili nasilje i stavljali druge u strah. Tvrde da je potrebna dugotrajna zatvorska kazna jer se Diddy "ne kaje".

Nadalje, tužitelji ga optužuju da pokušava "preoblikovati desetljeća zlostavljanja" kao obostrano otrovnu vezu, dodajući: "Ali nema ničeg zajedničkog u vezi u kojoj jedna osoba ima svu moć, a druga završi krvava i u modricama."

