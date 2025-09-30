Kubrick im filmom uništio brak: 'Huškao' je Nicole Kidman i Toma Cruisea dok se nisu slomili

Nicole Kidman i Keith Urban razilaze se nakon 19 godina braka, a malo je reći da je ta vijest iznenadila njihove fanove i širu javnosti. Slovili su kao jedan od najstabilnijih parova na sceni, no iza svakih zatvorenih vrata krije se tajna. Ono što nije tajna je krah njezina braka s kolegom Tomom Cruiseom. Nicole i Tom vjenčali su se na Badnjak 1990. godine, posvojili su dvoje djece i u tišini se razišli u prosincu 2000. godine. No, nije sve tako kratko i slatko.

Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod

Kidman i Cruise upoznali su se na setu filma "Dani groma" u kojem su oboje imali veće uloge 1990. godine. Nije prošlo dugo i svi su pričali o novom holivudskom "it" paru. "Ona me razumije. Činilo mi se da potpuno novi život započinjem čim sam je ugledao", rekao je Tom Cruise 1994. godine u intervjuu za Vanity Fair. Par se vjenčao iste godine kada su se upoznali. Svadba je bila intimna, samo za najuži krug prijatelja i obitelji, a američki mediji su prenosili kako su sudbonosno "da" jedno drugome izrekli u Tellurideu u državi Kolorado.

Imali su idiličan brak te su se vrlo brzo odlučili kako bi posvojili djecu. Bella i Connor su u njihove živote došli 1992. i 1995. godine, a slavna glumica je u nekoliko intervjua komentirala čime se njezina djeca iz prvoga braka bave danas. "Bella živi pokraj Londonu. Osjeća se kako joj je Engleska dom", komentirala je 2019. godine za Vanity Fair. Connor s druge strane živi potpuno drugačijim životom. Radi u glazbenoj industriji i živi na Floridi.

Foto: * nepoznat */PRESS ASSOCIATION

Osim privatno, Nicole i Tom su nerijetko surađivali poslovno. Ponovno su se skupa pojavili u filmu "Daleki horizonti" dvije godine nakon što su se vjenčali, no tu nisu imali namjeru stati. Treći put kada su se zajedno pojavili na velikom platnu bio je film "Oči širom zatvorene", redatelja Stanleyja Kubricka. "Obožavali smo surađivati s Kubrickom. Film smo snimali dvije godine. Imali smo dvoje male djece tada i živjeli smo u prikolici na setu filma", komentirala je Kidman jednom prilikom.

Brutalni redatelj Kubrick

Upravo film "Oči širom zatvorene" slovi kao uzrok kraha braka ovog nekoć slavnog para. Odlučan da u filmu dobije dubok i temeljit prikaz stvarnog para, Kubrick je Nicole i Toma proučavao u previše detalja. Ne samo da ih je pokušao ubaciti u ulogu, već je istraživao njihove stvarne probleme kako bi dobio inspiraciju za film te kako bi neke scene bile što vjerodostojnije.

Navodno je s oba glumca razgovarao odvojeno i tajno, potičući ih da s njim podijele bračne tajne i probleme u povjerenju, a onda bi ih potom šapnuo onom drugome. Šapnuo bi im nešto na uho ako je trebao da se jedno od njih naljuti. Ako je trebao da budu tužni, otkrio bi neku izdaju. Tijekom snimanja, navodno je koristio stvarne probleme para kao materijal za postizanje sjajnih glumačkih izvedbi.

Foto: Profimedia

S druge strane, Cruise nije bio pod stresom samo zbog snimanja filma, već je onda bio zagovornik scijentologije. Crkva kojoj pripada nije bila oduševljena zbog filma koji je fokusiran na misteriozne rituale. Osim što se morao nositi s Kubrickom, u isto vrijeme ga je navodno nadzirao asistent Michael Dove, po nalogu voditelja scijentološke crkve.

Sve to je dovelo do kraha njegova braka s Nicole Kidman. Razišli su se manje od dvije godine nakon što je popularni film objavljen. "Navodeći poteškoće svojstvene različitim karijerama koje ih stalno razdvajaju, zaključili su da im se prijateljski razlaz u ovom trenutku čini najboljim za oboje", rekao je za medije njihov glasnogovornik 2001. godine.

Foto: Imdb

"Bila sam premlada kada sam se udala. Premlada sam postala i poznata. A poznata sam postala jer sam nečija supruga. Imala sam osjećaj da sam postala zvijezda zbog nekog drugog. Nisam smatrala da su moji filmovi toliko dobri. Imala sam osjećaj kako ne pripadam tamo gdje sam bila", rekla je glumica jednom prilikom za Marie Claire.

Tom Cruise je nakon raskida s Kidman ljubio Penelope Cruz, a 2006. godine je pred oltar stao s Katie Holmes. Kidman je bila kratko zaručena za Lennyja Kravitza, no kasnije se udala za Keitha Urbana.