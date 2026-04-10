Prijateljstvo s Putinom donijelo mu je i rusko državljanstvo, ima sedmero djece s četiri partnerice

Američki glumac, producent, majstor borilačkih vještina i glazbenik Steven Seagal rođen je 10. travnja 1952. u saveznoj državi Michigan. S roditeljima se preselio u Kaliforniju kada mu je bilo pet godina, a njegova majka kasnije je komentirala kako je bolovao od astme te je uz ocean prodisao u svakom smislu te riječi. Borilačke vještine je počeo trenirati kao dijete, no tijekom srednje škole i na početku studija bio je poznat kao patološki lažljivac. Njegovi poznanici komentirali su kako bi nerijetko pretjerivao s izmišljanjem detalja o svom privatnom životu i uspjesima.

Imao je 22 godine kada se preselio u Japan, gdje je podučavao engleski jezik te je učio borilačke vještine. Ondje je proveo 15 godina, tijekom kojih je stekao crne pojaseve u aikidu, karateu i judu, a uz treninge je proučavao istočnjačku filozofiju te se počeo zanimati i za film. Miyako Fujitani njegova je prva supruga s kojom se vjenčao 1974. godine, a zajedno su dobili dvoje djece. Dok je živio u Japanu, surađivao je s brojnim zvijezdama kao što su Sean Connery i japanski glumac Toshiro Mifune.

Kada se vratio u SAD otvorio je vlastitu školu borilačkih vještina te je neko vrijeme radio kao tjelohranitelj poznatima. Među njima su bili glumica Kelly LeBrock i agent Michael Ovitz, koji su mu otvorili vrata Hollywooda. Na velikom platnu debitirao je 1988. godine u filmu "Above the Law", a publika koja voli akcijske filmove brzo ga je prepoznala. Uslijedili su "Hard to Kill" i "Under Siege", a tijekom 90-ih godina nastavio je graditi ugled akcijske zvijezde. U tom je periodu počeo i režirati filmove, a iako nije naišao na odobrenje publike, nastavio je nizati hitove u glumačkom smislu.

Osim na filmovima, radio je i na serijama. Godine 2009. okušao se na televiziji emisijom "Steven Seagal: Lawman", nakon čega je glumio i u seriji "True Justice". Slavni glumac pojavio se i u dokumentarnom filmu posvećenom njegovu mentoru Fumiju Demuri, "The Real Miyagi".

Osim projektima u filmskoj industriji, tijekom godine je pažnju privlačio i političkim djelovanjem. Medijima je posebno bio zanimljiv njegov odnos s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji ga je 2018. godine imenovao posebnim predstavnikom za kulturnu suradnju između Rusije i SAD-a. Rusko državljanstvo je dobio dvije godine ranije, a Putin mu je 2023. dodijelio rusko odlikovanje Orden prijateljstva.

Prvu suprugu Segal je ostavio zbog povratka u SAD. Imao je aferu s glumicom Kelly LeBrock, a kratko je bio u braku s glumicom Adrienne La Russom 1984. godine. Kasnije se pomirio s LeBrock s kojom je dobio troje djece. Ipak, brak nije uspio, a razišli su se 1993. Već dugi niz godina glumac je u vezi s mongolskom plesačicom Erdenetuyom Batsukh, s kojom ima sina.