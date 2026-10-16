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TUŽNA OBLJETNICA

Prije 19 godina poginuo je Toše Proeski, njegova glazba još živi

Piše Stela Kovačević,
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Prije 19 godina poginuo je Toše Proeski, njegova glazba još živi
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Toše Proeski poginuo je 16. listopada 2007. godine kraj Nove Gradiške

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Još je bio mrak kad je 16. listopada 2007. godine, oko 6.20 sati, na autocesti A3 kraj Nove Gradiške u teškoj prometnoj nesreći život izgubio Toše Proeski. Imao je samo 26 godina. Vijest o smrti makedonskog pjevača, čiji je glas osvajao publiku diljem regije, mnogi su dočekali u nevjerici. Gotovo dva desetljeća poslije njegove pjesme i dalje se slušaju, a uspomena na glazbenika koji je otišao prerano ne blijedi.

Toše je putovao prema Zagrebu, kad je automobil u kojemu se nalazio udario u kamion. U nesreći je teško ozlijeđen vozač Georgij Georgijevski, dok je Toše preminuo na mjestu nesreće. Vijest se brzo proširila regijom, a tuga zbog njegova odlaska pokazala je koliko je značio publici. Iza sebe je ostavio glazbu, ali i karijeru koja je imala još mnogo prostora za rast.

Rođen je 25. siječnja 1981. u Prilepu, a odrastao u Kruševu, gradu kojem je ostao posebno vezan. Glazbom se počeo baviti još kao tinejdžer, a ubrzo je postao jedno od najvećih imena regionalne scene. Pjesme poput "Čija si", "Srce nije kamen", "Igra bez granica", "Pratim te"... i danas se slušaju.

No publika ga nije pamtila samo po glazbi. Toše je bio poznat i po humanitarnom radu, skromnosti i toplini kojom je osvajao ljude. Kao UNICEF-ov ambasador dobre volje zalagao se za prava djece, a njegova spremnost da pomogne drugima bila je važan dio njegova javnog djelovanja.

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- Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome - riječi su koje mu se često pripisuju i koje se i danas prenose kao podsjetnik na njegovu skromnost.

Foto: Hit Records

Koliko Toše nedostaje onima koji su ga poznavali, pokazao je i Tony Cetinski, njegov prijatelj i glazbeni suradnik.

- Živimo, volimo, radimo, ali baš ništa nije isto bez tebe, moj Toše, ništa - napisao je Cetinski prije tri godine prisjećajući se prijatelja s kojim je snimio duet "Lagala nas mala".

I ove godine, na godišnjicu njegove smrti, obožavatelji i poštovatelji okupljaju se kako bi sačuvali uspomenu na njega. Memorijalni maraton makedonskih atletičara krenuo je 14. listopada iz Nove Gradiške prema Kruševu, Tošinu rodnom gradu, kamo bi sudionici trebali stići upravo danas.

U Splitu je za godišnjicu bio najavljen humanitarni koncert "Toše Forever - Glazba koja živi", no organizatori su ga odgodili zbog tehničkih razloga. Novi datum trebali bi objaviti naknadno. U nedjelju, 18. listopada, u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi u Zagrebu održat će se misa i parastos u 9 sati. 

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