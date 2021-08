Glumice Lucy Lawless (53) i Renee O'Connor (50) gledatelji su mogli upoznati na malim ekranima, kad su krajem '90-ih glumile uloge Ksene i Gabrielle u seriji 'Ksena - princeza ratnica'.

Sve od 2001. godine, kad je ta serija završila, glumice više nisu glumile zajedno. Sada, 20 godina kasnije, O'Connor je objavila kako su se ponovno sastale.

- Uzbuđena sam podijeliti da sam raniji dio ove godine provela s jednom od svojih najdražih prijateljica, Lucy Lawless, i to na setu njene serije 'My Life is Murder' - napisala je glumica uz fotografiju sebe i Lawless.

'My Life is Murder' je vedra detektivska serija u stilu "whodunnit", a premijerno će biti prikazana 30. kolovoza.

- Već prošle godine smo pokušavali dovući Renee u Australiju i iako to isprva nije bilo moguće, odlučila sam to napraviti - izjavila je Lawless, drugima poznatija kao Ksena, za Entertainment Weekly.

Dodala je kako misli da će ovo biti 'veliki dar svim obožavateljima', koji su se nadali njihovoj ponovnoj suradnji godinama.

- Htjela sam pobjeći iz obavezne karantene kako bih mogla vidjeti Lucy, a onda me ona nije prepoznala! - priznala je O'Connor.

Na pitanje o tome kako im je bilo raditi zajedno nakon toliko godina, Lawless je iskustvo usporedila s 'ulaženjem u toplu kadu'.

- Bilo je tako jednostavno i dobro. Renee i ja nismo zapele u određenim ulogama i nemamo fiksno gledište što se tiče naše suradnje - rekla je.

O'Connor je dodala da je sve bilo 'bolje nego što sam očekivala', posebno jer nekoliko godina nije aktivno glumila.

Iako ranije nisu imale priliku surađivati, njihovo prijateljstvo nikada nije prestalo.

- Lucy mi je poput sestre. Iznimno je talentirana glumica i uvijek se trudi dati sve od sebe - opisala je O'Connor jednom prilikom.

Njihovi fanovi bili su jednako uzbuđeni kao i glumice što su ponovno zajedno pred kamerama.

- Legende!; Da pokušam, ne bih vas više mogla obožavati; Ksena i Gabrielle zauvijek - neki su od komentara.