Prije je postao pradjed nego tata po posljednji put! Mick Jagger proslavio 83. rođendan

Sretan rođendan mojoj ljubavi. Za još mnogo avantura, smijeha i zabave, napisala je Melanie Hamrick (39) uz fotografije s Mickom Jaggerom u nedjelju, povodom njegova 83. rođendana.

Bivša balerina podijelila je niz fotografija sa slavnim frontmenom Rolling Stonesa, među kojima je i ona s njihovim sinom Deverauxom (9). Par je zajedno 12 godina, a upoznali su se 2014. u Japanu, tijekom zajedničke turneje Stonesa i American Ballet Theatrea, čija je bila članica. Za Jaggera su godine samo broj. Dok njegovi vršnjaci uživaju u mirovini, on i dalje s nevjerojatnom energijom vlada pozornicom.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

U travnju ga je u londonskoj četvrti Chelsea snimio i čitatelj 24sata dok se sa sinom Deverauxom šetao ulicama, daleko od reflektora i pozornice.

Tajna energije u 84, godini

Svoju vitalnost održava discipliniranim načinom života. Mick ima osobne trenere, a oni mu preporučuju trčanje, plivanje, trening snage, balet i jogu kako bi zadržao kondiciju i fleksibilnost. Sve to pomaže mu da i u devetom desetljeću života na pozornici zadrži prepoznatljivu energiju. Prema nekim procjenama, tijekom jednog koncerta prijeđe i do 19 kilometara krećući se, trčeći i plešući po pozornici. Upravo su njegovi osebujni plesni pokreti postali toliko legendarni da su inspirirali i svjetski hit "Moves Like Jagger" grupe Maroon 5 i Christine Aguilere iz 2011. godine.

Njegovi karakteristični pokreti odavno su postali zaštitni znak The Rolling Stonesa. Iako nikad nije imao formalnu plesnu poduku, Jagger je razvio jedinstveni stil koji je inspirirao generacije izvođača, ali i ušao u pop kulturu.

Foto: PA/PIXSELL

Iako je u mladosti, tijekom 1960-ih i 1970-ih, Mick Jagger živio tipičnim životom rock zvijezde, koji je uključivao burne zabave, alkohol i eksperimentiranje s drogama, sad je poznat po sasvim drukčijem načinu života. Tijekom 1980-ih shvatio je da bez ozbiljne brige o zdravlju i fizičkoj spremi neće moći izdržati tempo koji zahtijevaju svjetske turneje. Od tada je postupno promijenio životne navike te se posvetio treningu, zdravijoj prehrani i oporavku organizma.

Stoga danas veliku pozornost posvećuje i prehrani, koja se temelji na voću, povrću, cjelovitim žitaricama, piletini i ribi, dok alkohol konzumira vrlo umjereno. Da je takva disciplina važna, pokazalo se 2019. godine, kad je Jagger morao na operaciju zamjene srčanog zaliska. Zbog zahvata su The Rolling Stonesi odgodili sjevernoamerički dio turneje "No Filter", no legendarni glazbenik oporavio se brže nego što su mnogi očekivali. Samo tri mjeseca nakon teške operacije ponovno je stao pred publiku i nastavio nastupati s gotovo istom energijom kao i prije zahvata.

Foto: PA/PIXSELL

Osmero djece, unuci i praunuci

Jaggerov privatni život jednako je dinamičan kao i njegova karijera. Otac je osmero djece s pet različitih žena. Njegova najstarija kći Karis ima 55, a najmlađi sin Deveraux tek devet godina. Kroz brakove s Biancom Jagger i dugogodišnju vezu s Jerry Hall, kao i veze s Marshom Hunt i Lucianom Gimenez, stvorio je brojnu obitelj.

Foto: PA/PIXSELL

Ono što ga čini jedinstvenom figurom jest činjenica da je istovremeno i pradjed. Njegova unuka Assisi, kći starije kćeri Jade, rodila mu je praunuče 2014. godine, dvije godine prije rođenja njegova najmlađeg sina. Ta nevjerojatna obiteljska dinamika, gdje je postao pradjed prije nego što je posljednji put postao otac, samo dodaje slojeve fascinantnoj priči o njegovu životu.

Od studenta ekonomije do rock ikone

Rođen je u Dartfordu. Majka mu je bila frizerka, a otac učitelj. No mladi Michael Philip Jagger nije pokazivao znakove budućeg buntovnika, već naprotiv - bio je odličan učenik koji je osigurao stipendiju za prestižnu London School of Economics (LSE), gdje je planirao studirati ekonomiju.

Foto: Profimedia.hr

Ipak, sudbina je imala drugačije planove. Slučajan susret s prijateljem iz djetinjstva, Keithom Richardsom, na željezničkoj stanici 1960. godine promijenio je sve. Povezala ih je strast prema američkom rhythm and bluesu. Jagger je počeo izostajati s predavanja, a ocjene su mu pale na prosječne. Ubrzo je shvatio da ga akademski život ne ispunjava te je, na užas oca, napustio fakultet kako bi se posvetio glazbi i osnivanju benda koji će osvojiti svijet.

Stonesi, osnovani 1962. godine, brzo su se nametnuli kao suprotnost uglađenim Beatlesima. Dok su Beatlesi osvajali publiku melodičnim pop-rockom, Stonesi su njegovali nešto siroviji zvuk inspiriran američkim bluesom, a Mick Jagger svojim provokativnim nastupima postao je simbol nove generacije buntovnika.

Foto: Profimedia.hr

Jagger je redefinirao ulogu frontmena - njegovo kretanje pozornicom, plesni pokreti i izravan kontakt s publikom postali su uzor glazbenicima kasnije - a on i danas slovi za jednog od najvećih frontmena u povijesti rock glazbe. Imidž buntovnika učvrstio je 1967. godine, kad su on i Richards uhićeni zbog posjedovanja droge. Od tada su ih pratile kontroverze, ali ih nisu uništile.

Hitovi, viteška titula i golemo bogatstvo

Jagger i Richards napisali su više od 400 pjesama zajedno, a njihov autorski tandem smatra se jednim od najuspješnijih u povijesti popularne glazbe. Iza njih stoje klasici poput "(I Can't Get No) Satisfaction", "Paint It, Black", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" i "Angie".

Foto: Profimedia.hr

Kralj Charles III. (tad princ Charles) dodijelio mu je 2003. vitešku titulu za doprinos glazbi, pa danas nosi titulu Sir Mick Jagger. Procjenjuje se da Jaggerovo bogatstvo iznosi oko 500 milijuna dolara, a to ga svrstava među najbogatije glazbenike u svijetu.

*uz korištenje AI-ja