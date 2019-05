Prije nastupa je gledao seriju i spavao: Ostavit ću srce na bini

Uoči večerašnjeg nastupa na Eurosongu, Roko Blažević (19) danas se povukao u osamu. Malo se izolirao od ostalih članova hrvatske delegacije koja ga je pratila u Tel Aviv. Prije svega, priznao nam je, čuvao je glas, a uz to se htio i malo 'posložiti'.

- Malo sam se izolirao, malo odspavao, barem koliko sam mogao. Spreman sam, prepun energije i stvarno se nadam da će sve večeras dobro proći - rekao nam je.

Foto: Facebook

U izolaciji se, priznao je, ne fokusira toliko na sam nastup i ne razmišlja o tome. Kako kaže, puno više voli uživati u trenutku. Jedna od najdražih aktivnosti za opuštanje u slobodno vrijeme mu je gledanje serija. Upravo to radio je i jutros uoči nastupa na Eurosongu.

- Ne opterećujem se previše. Iskreno, mislim da ću u tom trenutku, tijekom nastupa, ostaviti srce na pozornici, a pritom ću pokušati i maksimalno uživati - iskren je bio Roko.

Već neko vrijeme oko vrata nosi lančić s privjeskom krila. Priznaje da mu je to svojevrsna ‘zečja šapa’, odnosno srećonoša. Na neki način su mu upravo ta krila donijela sreću tijekom cijelog boravka u Izraelu.

Foto: Privatni album

- To je simbol i naše pjesme i cijelog našeg tima. I kada fizički ne nosim krila s kojima ću nastupati, ona su ipak nekako uz mene. Daju mi snagu i potporu - kaže Roko i dodaje kako je privjesak krila zapravo poklon koji je dobio od svog ‘dream’ tima.

Foto: Instagram

- Posebno za mene dali su izraditi krila na lančiću. Uz to su na pločici ugravirali i natpis ‘When feathers appear, angels are near’, što u prijevodu znači ‘Kada se pojave pera, to znači da su anđeli blizu’. To mi je stvarno jedan od najdražih i najljepših poklona koje sam dobio - istaknuo je naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu.

Foto: Facebook

Nada se da će večeras sve proći u najboljem redu te poziva sve Hrvate da ga prate i glasaju za njega.

- Vjerujemo u najbolje. Dat ćemo sve od sebe. Držite nam fige - zaključio je Roko.