Stankica je bila sigurna u svoju pobjedu tijekom seksi igrice: 'Ja sam žena koju će Toni izabrati'

Ti se savršena žena u koju sam se ja zaljubio do ušiju, rekao je 'Gospodin Savršeni' i predao svoje srce modnoj dizajnerici, Stankici Stojanović (36). Put do njegovog srca je bio dug i strmovit, a Stankica je uspjela iskoristiti svaki trenutak koji je dobila nasamo.

Na jednom spoju Toni je na skuteru odvezao Stankicu do vinarije, a među njima se odmah primijetila jaka kemija, na kraju dana otišli su na večeru na plažu, gdje je Toni pekao ribu.

- Ovo što je on priredio večeras, bilo je brutalno. Kad sve sklopite ovo, ostaje jedna tako lijepa slika i on koji upotpunjava to sve... Bez teksta sam - govorila je Stankica curama nakon spoja.

Jedan od njihovih posljednjih spojeva nastavio se u stanu Gospodina Savršenog, gdje su u intimnoj atmosferi razgovarali o važnim temama.

- Kod Stankice me apsolutno sve privlači. Zaljubljenost frca na sve strane i osjećam se kao dijete za Božić kad odmata darove i dobije ono što najviše želi - otkrio je Toni koji je potom odlučio odnos podignuti na višu razinu.

- Meni je tako lijepo s tobom i ne želim da ovo završi. Ako si za, pozvao bih te da provedemo ostatak večeri zajedno - upitao ju je Toni pa priznao: "Želim cijeli dan provesti s njom, a dan uključuje i noć…“.

Stankica je bila ugodno iznenađena i složila se s prijedlogom.

- Mislim da će ova noć ostati samo između nas dvoje. Rekao je da kamere idu van, a mogu vam reći da je Toni isti pred kamerama i iza kamera, ali puno duhovitiji, zabavniji… Spavali smo na velikom krevetu, istom - ispričala je ponosno Stankica. - komentirala je kasnije Stankica.

Ranije je 'Gospodin Savršeni' organizirao brod do Hvara i izlet u polje lavande, a na prvu se primijetilo kako se njihov odnos jako prirodno razvija. Krajolik, brod, zalazak sunaca…, sve je bilo jako romantično i Stankica je bila oduševljena te priznala kako se kod nje rađaju emocije.

- Vidim da ipak imam mali štit zbog kamera i svega i vani bi to bilo potpuno drugačije - iskreno je rekla Stankica i govorila tada kako će joj biti žao ako ne ostvare partnerski odnos.

- Kod nas dvoje ima svega; kemije, poštovanja, iskrica, emocija i ovo mi to potvrđuje još jedanput - zaključio je Toni.

U jednoj od igara djevojke su imale priliku ispipati Gospodina Savršenog dok je on stajao s povezom na očima, a njemu su se najviše svidjeli Stankičini dodiri, koja ga je ljubila po vratu.

- Sto posto sam sigurna da sam ja ta koju će on odabrati - rekla je Stankica prije igre dodirivanja.

- Dodir mi je jako važan u ljubavnom odnosu jer je praktički to jedini način da iskažete tu kemiju koju osjećate. Nekad ljudi umisle da ima kemije, a bez dodira to nije to - rekao je Toni.

