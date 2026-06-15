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'TO JE MOJA HRVATSKA'

'Princ dijaspore' ima navijačku pjesmu. U spotu su sudjelovali i Dalić, Modrić, Gvardiol, Kovačić

Piše 24sata,
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'Princ dijaspore' ima navijačku pjesmu. U spotu su sudjelovali i Dalić, Modrić, Gvardiol, Kovačić
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Foto: Katarina Lilić

Veliki sam fan reprezentacije i za mene je to nešto više od nogometa. Imao sam želju još od početka karijere snimiti nešto posvećeno reprezentaciji i to se sada ostvarilo, poručio je glazbenik

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Josip Ivančić, kojeg mnogi znaju i kao 'princa dijaspore', objavio je novu navijačku pjesmu, 'To je moja Hrvatska'. U spotu sudjeluje i izbornik Zlatko Dalić, kao i reprezentativci poput Luke Modrića, Joška Gvardiola, Dominika Livakovića, Matea Kovačića, Andreja Kramarića, Martina Erlića, Nikole More i Kristijana Jakića. Svoje su videe snimili uoči odlaska u SAD. 

- Neizmjerno sam počašćen, sretan i ponosan što su me reprezentativci podržali, jer to nije samo podrška meni nego i ideji nacionalnog zajedništva. Ovo nije klasična navijačka pjesma, nego domoljubno-navijačka. Kad igrači izgovore riječi 'To je moja Hrvatska' i stanu iza takvih poruka, pjesma dobiva dodatnu vrijednost. Veliki sam fan reprezentacije i za mene je to nešto više od nogometa. Imao sam želju još od početka karijere snimiti nešto posvećeno reprezentaciji i to se sada ostvarilo - otkrio je glazbenik. 

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- Ova pjesma simbol je našeg velikog zajedništva. Tada smo svi na istoj strani, ne gledamo tko navija za Dinamo, a tko za Hajduk ili Rijeku. To me čini izuzetno ponosnim - nastavlja Ivančić.

Ipak, na jednu je stvar glazbenik najponosniji kada je u pitanju nova pjesma, a to je činjenica da se u spotu pojavljuje njegova sedmogodišnja kći Roza Mia. Glazbenik je za nju rekao kako je jako aktivna i znatiželjna te da je odmah pristao biti u spotu. 

Foto: Katarina Lilić

- Najdraži igrač joj je Luka Modrić i uvijek gleda utakmice. Neko je vrijeme čak igrala nogomet. Najemotivniji trenutak mi je bio gledati kako nosi hrvatsku zastavu. Taj ponos teško je opisati riječima - rekao je. 

Osim Roze Mie, Josip ima i 13-godišnjeg sina Tomu, talentiranog mladog nogometaša. U sretnom je braku s jednom od najljepših Hrvatica, Jelenom Bosančić.

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- Ako Hrvatska prođe dalje, sigurno ću ići na prvenstvo, no još uvijek ne znam gdje i kako ću gledati prvu utakmicu zbog godinu dana unaprijed dogovorenih poslovnih obaveza. Ipak, uvijek sam za intimnije društvo i konobu nego za navijačke fan zone - otkriva glazbenik.

Foto: Katarina Lilić

- Meni je ovo prvi put da sam sudjelovao u stvaranju teksta za neku pjesmu, zajedno s kolegom Tonijem Rajnovićem koji je autor glazbe. Drago mi je što sam bio dio cijelog procesa i što sam mogao dati dodatni doprinos projektu koji mi neopisivo znači . zaključuje Ivančić. 

POGLEDAJTE SPOT: 

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