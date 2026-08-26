Princ Harry sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom obitelji...

Princ Harry, Meghan Markle i njihova djeca stigli su u srijedu u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi započeli svoj 'produženi' boravak tamo.

Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

Kako prenosi britanski The Telegraph, sletjeli su u zračnu luku Birmingham u vrijeme ručka. Princ Archie (7) i princeza Lilibet (5) započet će školovanje u Engleskoj sljedeći tjedan, izvijestio je portal.



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Page Six je prošli tjedan potvrdio da se Sussexovi vraćaju u Veliku Britaniju na 'dulje vrijeme'. Par je 2020. godine napustio svoje kraljevske dužnosti i pobjegao iz Engleske u Ameriku, a taj njihov potez postao je poznat pod nazivom 'Megxit'.

Posljednjih šest godina Markle i Harry živjeli su u vili vrijednoj 14 milijuna dolara u Montecitu u Kaliforniji, gdje su odgajali svoje dvoje djece.