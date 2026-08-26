Obavijesti

Show

Komentari 0
POVRATAK

Princ Harry sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom obitelji...

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: < 1 min
Princ Harry sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom obitelji...
3
Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Meghan Markle i princ Harry s djecom su sletjeli u Ujedinjeno Kraljevstvo gotovo šest godina nakon 'Megxita'

Admiral

Princ Harry, Meghan Markle i njihova djeca stigli su u srijedu u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi započeli svoj 'produženi' boravak tamo.

SELE SE Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo
Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo
Royal Salute Polo Challenge
Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

Kako prenosi britanski The Telegraph, sletjeli su u zračnu luku Birmingham u vrijeme ručka. Princ Archie (7) i princeza Lilibet (5) započet će školovanje u Engleskoj sljedeći tjedan, izvijestio je portal.

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Page Six je prošli tjedan potvrdio da se Sussexovi vraćaju u Veliku Britaniju na 'dulje vrijeme'. Par je 2020. godine napustio svoje kraljevske dužnosti i pobjegao iz Engleske u Ameriku, a taj njihov potez postao je poznat pod nazivom 'Megxit'.

SELE SE Povratak Harryja i Meghan u Britaniju je samo privremen?
Povratak Harryja i Meghan u Britaniju je samo privremen?

Posljednjih šest godina Markle i Harry živjeli su u vili vrijednoj 14 milijuna dolara u Montecitu u Kaliforniji, gdje su odgajali svoje dvoje djece.

MNOGI SE ŠALE Harry i Meghan vraćaju se u Britaniju, a građani poručuju: 'Bože, pomozi nam svima...'
Harry i Meghan vraćaju se u Britaniju, a građani poručuju: 'Bože, pomozi nam svima...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda
AKA BOBAN DŽUNGLICA

FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda

Nikola Nemešević proslavio se u 'Big Brotheru', gdje je njegova ljubavna priča s Marijanom Čvrljak privukla golemu pozornost javnosti. Danas se posvetio glazbi, koju stvara pod umjetničkim imenom Boban Džunglica
Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton
NAKON KRATKE BORBE

Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton

Dolly Parton preminula je u 81. godini života nakon kratke borbe s rakom
Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli
VELIKA LJUBAV

Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli

Dolly Parton i Carl Dean prkosili su svim izazovima, a u braku su bili čak 58 godina. Glazbenica je umrla manje od godinu i pol nakon svog voljenog supruga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026