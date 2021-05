Nakon što je napustio Veliku Britaniju i svoj novi život započeo u SAD-u, vojvoda od Sussexa sve češće govori o problemima mentalnog zdravlja koji su ga, kako se čini, mučili i puno prije nego li je preselio, no od obitelji nije imao pravu podršku.

U drugoj epizodi dokumentarnog serijala o mentalnom zdravlju 'The Me You Can‘t See', čiji je princ Harry (36) producent, skupa s Oprah Winfrey, još je jednom otvorio dušu, a najviše je odjeknula njegova izjava o suicidalnim mislima njegove supruge Meghan te iskreno priznanje kako se obitelj s time nosila.

Harry se s psihičkim problemima, kako tvrdi, suočavao još od smrti majke, a iznio je potom brojne optužbe na račun svoje obitelji zbog nerazumijevanja za njegovo mentalno stanje. Još uvijek u vrijeme dok je bio tek dječak, ali i kasnije kao odraslog mladića. O svojim problemima želi razgovarati kako bi pomogao drugima.

- Kada je Meghan, tada trudna s Archiejem, zbog situacije s medijima koji su svakodnevno iznosili prljavštine o njoj dobila suicidalne misli, zatražio sam pomoć od svoje obitelji, no naišao sam samo na zid šutnje i ignoriranje. Još i danas me proganja slika pred očima kada je moja majka sa mnom u automobilu očiju punih suza bježala od paparazza na mopedima i proživljavala isto. Tada više nije bila članica kraljevske obitelji i nije imala nikakvu zaštitu. Koliko god sam bio mali, dobro mi se usjekao u pamćenje taj njezin osjećaj bespomoćnosti koji ju je pratio do kraja života. A i ja sam ga osjetio na svojoj koži - ispričao je Harry.

Njegovo 'rešetanje' po kraljevskoj obitelji monarhiji se ni najmanje ne sviđa. Otac Charles s Harryjem više ne razgovara, a kraljevska stručnjakinja Kinsey Schofield za Mirror je izjavila kako će mu princ William oprostiti i s njim ponovno razgovarati jedino ako se Harry odrekne Meghan i okonča brak.