Princ Louis ima čak šest krsnih kumova: Harry nije među njima

Krštenje dvomjesečnog princa Louisa, trećeg djeteta princa Williama (36) i Kate Middleton (36), bit će danas u kraljevskoj kapelici u 'St James Palaceu'. Ovo je Luisovo tek drugo pojavljivanje u javnosti od njegovog rođenja 23. travnja.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Dok princ George (4) ima sedam kumova, a princeza Charlotte (3) pet, maleni Louis će imati šest. Nijedan od kumova s popisa ne uključuje Kateinu sestru Pippu Middleton (34) niti princa Harryja (33), potvrdila je Kensingtonska palača.

