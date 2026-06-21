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Princ William danas slavi duplo! Čestitali mu rođendan i Dan očeva: 'Najbolji tata na svijetu'

Piše 24sata,
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Princ William danas slavi duplo! Čestitali mu rođendan i Dan očeva: 'Najbolji tata na svijetu'
Foto: Chris J. Ratcliffe

Lijepa čestitka koju su budućem kralju uputili njegova supruga i troje njihove djece stoji uz fotografiju na kojoj William pozira sa svojom kćeri, princezom Charlotte

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Princ William proslavio je svoj 44. rođendan, a ove se godine taj dan poklopio s Danom očeva, koji se obilježava diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Tim povodom, njegova supruga Kate Middleton i njihovo troje djece, princ George, princeza Charlotte i princ Louis, podijelili su dirljivu i dosad neviđenu fotografiju na društvenim mrežama.

Obitelj je odlučila obilježiti dvostruko slavlje objavom fotografije na kojoj princ William grli svoju kćer, princezu Charlotte, u vrtu Kensingtonske palače. 

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"Sretan rođendan i Dan očeva najboljem tati na svijetu! Puno te volimo. G, C i L 💕", stoji u objavi.

Inicijali na kraju poruke odnose se na princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa. Objava je izazvala val pozitivnih reakcija javnosti, a mnogi su ponovno istaknuli nevjerojatnu fizičku sličnost između princeze Charlotte i njezinog oca, što je česta tema komentara kad god obitelj podijeli nove portrete.

Dirljivom čestitkom oglasio se i kralj Charles, koji je na svom Instagram profilu podijelio stariju fotografiju na kojoj pozira sa sinom Williamom tijekom jednog zajedničkog događaja u Prirodoslovnom muzeju u Londonu. "Sretan rođendan princu od Walesa", stajalo je uz fotografiju. Također, na društvenim mrežama kralja i kraljice osvanula je i fotografija Charlesa sa svojim ocem, princom Phillipom, povodom Dana očeva. 

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- Slavimo sve očeve, i mislimo na one koji bi danas voljeli biti sa svojim očevima - stoji uz fotografiju. 

*uz korištenje AI-ja
 

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