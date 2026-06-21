Princ William danas slavi duplo! Čestitali mu rođendan i Dan očeva: 'Najbolji tata na svijetu'

Princ William proslavio je svoj 44. rođendan, a ove se godine taj dan poklopio s Danom očeva, koji se obilježava diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Tim povodom, njegova supruga Kate Middleton i njihovo troje djece, princ George, princeza Charlotte i princ Louis, podijelili su dirljivu i dosad neviđenu fotografiju na društvenim mrežama.

Obitelj je odlučila obilježiti dvostruko slavlje objavom fotografije na kojoj princ William grli svoju kćer, princezu Charlotte, u vrtu Kensingtonske palače.

"Sretan rođendan i Dan očeva najboljem tati na svijetu! Puno te volimo. G, C i L 💕", stoji u objavi.

Inicijali na kraju poruke odnose se na princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa. Objava je izazvala val pozitivnih reakcija javnosti, a mnogi su ponovno istaknuli nevjerojatnu fizičku sličnost između princeze Charlotte i njezinog oca, što je česta tema komentara kad god obitelj podijeli nove portrete.

Dirljivom čestitkom oglasio se i kralj Charles, koji je na svom Instagram profilu podijelio stariju fotografiju na kojoj pozira sa sinom Williamom tijekom jednog zajedničkog događaja u Prirodoslovnom muzeju u Londonu. "Sretan rođendan princu od Walesa", stajalo je uz fotografiju. Također, na društvenim mrežama kralja i kraljice osvanula je i fotografija Charlesa sa svojim ocem, princom Phillipom, povodom Dana očeva.

- Slavimo sve očeve, i mislimo na one koji bi danas voljeli biti sa svojim očevima - stoji uz fotografiju.

*uz korištenje AI-ja

