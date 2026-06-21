Od dječaka kojeg su pratili paparazzi do budućeg kralja: Ovo je priča princa Williama

Princ William, punim imenom William Arthur Philip Louis, rođen je 21. lipnja 1982. godine u Londonu kao stariji sin tadašnjeg princa Charlesa, današnjeg kralja Charlesa III., i princeze Diane. Od samog rođenja bio je član britanske kraljevske obitelji i jedan od najprepoznatljivijih nasljednika britanske krune. William je ujedno i prvi direktni nasljednik britanske krune koji je rođen u bolnici. Kao unuk kraljice Elizabete II. i princa Philipa odrastao je pod budnim okom javnosti i medija, što je obilježilo gotovo svaki trenutak njegova života.

Još kao dječak dobio je nadimak "Wills", a tijekom školovanja i vojne službe koristio je prezime Wales, koje je proizlazilo iz činjenice da je njegov otac tada nosio titulu princa od Walesa. Iako članovi kraljevske obitelji uglavnom ne koriste prezimena, formalno mogu koristiti i prezime Mountbatten-Windsor, koje je odredila kraljica Elizabeta II.

Tijekom života William je stekao brojne plemićke titule. Na dan vjenčanja s Kate Middleton 2011. godine imenovan je vojvodom od Cambridgea te je dobio dodatne titule grofa od Strathearna i baruna Carrickfergusa. Nakon smrti kraljice Elizabete II. u rujnu 2022. i stupanja njegova oca na prijestolje kao kralja Charlesa III., William je postao vojvoda od Cornwalla i preuzeo upravljanje bogatim Vojvodstvom Cornwall, čiji prihodi tradicionalno pripadaju nasljedniku britanske krune. U Škotskoj je istovremeno dobio naslov vojvode od Rothesaya, a dan kasnije službeno je proglašen princem od Walesa.

Foto: Jaimi Joy

Djetinjstvo princa Williama obilježilo je veliko zanimanje javnosti. Mediji su pomno pratili njega i mlađeg brata princa Harryja, što je dodatno otežano razvodom njihovih roditelja 1996. godine te tragičnom smrću njihove majke Diane godinu dana kasnije. Unatoč pokušajima obitelji da zaštiti njegovu privatnost, William je odrastao pod stalnim pritiskom javnosti i novinara.

Prve školske dane proveo je u londonskim obrazovnim ustanovama prije nego što je osnovno obrazovanje završio u školi Ludgrove. Godine 1995. upisao je prestižni Eton College, gdje je postizao izvrsne rezultate i istaknuo se u sportovima, posebno plivanju. Nakon završetka školovanja uzeo je godinu pauze tijekom koje je putovao i sudjelovao u humanitarnim projektima u Čileu, a potom je 2001. upisao studij geografije na Sveučilištu St. Andrews u Škotskoj.

Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

Upravo je na St. Andrewsu upoznao Catherine Middleton, današnju princezu od Walesa. Njihovo prijateljstvo ubrzo je preraslo u ljubavnu vezu koja je postala predmet velikog interesa medija. Iako su 2007. prekinuli vezu, pomirili su se nakon nekoliko mjeseci. Zaruke su objavljene u studenome 2010., nakon što je William tijekom putovanja u Keniji zaprosio Kate koristeći zaručnički prsten majke Diane.

Njihovo vjenčanje održano je 29. travnja 2011. u Westminsterskoj opatiji te je privuklo milijune gledatelja diljem svijeta. Catherine je tada postala vojvotkinja od Cambridgea, a kasnije, nakon Williamova imenovanja princem od Walesa, preuzela je naslov princeze od Walesa, prvi put nakon princeze Diane.

Par danas ima troje djece, princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa, koji zauzimaju drugo, treće i četvrto mjesto u redu nasljeđivanja britanskog prijestolja. Djeca su najprije pohađala škole u Londonu, a nakon preseljenja obitelji u Windsor nastavila su obrazovanje u školi Lambrook u Berkshireu. William i Kate nastoje omogućiti što normalnije odrastanje svojoj djeci, posebno najstarijem Georgeu koji će jednoga dana postati britanski kralj.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

William je nakon fakulteta započeo vojnu karijeru na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst, gdje je završio obuku za časnika. Kasnije je postao pilot Kraljevskog ratnog zrakoplovstva i nekoliko godina sudjelovao u akcijama traganja i spašavanja. Nakon odlaska iz aktivne vojne službe radio je kao pilot hitne medicinske pomoći u Istočnoj Angliji, pri čemu je svoju plaću donirao u dobrotvorne svrhe.

Kao aktivni član kraljevske obitelji William redovito predstavlja Ujedinjeno Kraljevstvo na službenim putovanjima, organizira prijeme i sudjeluje u državnim ceremonijama. Tijekom krunidbe kralja Charlesa III. 2023. godine simbolično je kleknuo pred ocem i prisegnuo mu na vjernost, potvrđujući svoju ulogu budućeg britanskog monarha.

Posebno mjesto u njegovu javnom djelovanju zauzima humanitarni rad. Dugi niz godina podupire organizacije koje pomažu mladima bez doma, zaštiti afričke divljine i očuvanju okoliša. Osnovao je inicijativu United for Wildlife te pokrenuo međunarodnu nagradu Earthshot Prize, koja svake godine nagrađuje inovativna rješenja za zaštitu planeta u područjima poput klimatskih promjena, očuvanja prirode, čistog zraka i smanjenja otpada.

William je također snažno angažiran u projektima pomoći beskućnicima. Kroz program Homewards i inicijative povezane s Vojvodstvom Cornwall nastoji razviti modele trajnog rješavanja problema beskućništva izgradnjom novih stambenih jedinica i pružanjem dodatne socijalne potpore.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Njegov odnos s mlađim bratom Harryjem posljednjih je godina postao znatno složeniji. Nakon što su Harry i njegova supruga Meghan napustili kraljevske dužnosti i preselili se u SAD, uslijedili su javni intervjui i objava memoara "Spare", u kojima je Harry iznio brojne kritike na račun kraljevske obitelji. Iako William rijetko javno komentira njihov odnos, britanski mediji smatraju da među braćom i dalje postoje ozbiljne napetosti.

Harry bi sljedećeg mjeseca trebao posjetiti Ujedinjeno Kraljevstvo, a britanski mediji javljaju i kako mu je ponuđeno da, zajedno sa suprugom i djecom, odsjedne u jednoj od kraljevskih rezidencija. Izvori navode i kako se sam kralj Charles jako veseli vidjeti unuke Archieja i Lillibet, no nije poznato hoće li se braća sresti...