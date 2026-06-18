Obavijesti

Show

Komentari 0
GLEDA UTAKMICE

Princ William poslao poruku Englezima uoči okršaja s Hrvatskom: Evo što je objavio

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Princ William poslao poruku Englezima uoči okršaja s Hrvatskom: Evo što je objavio
7
Foto: Frank Augstein

Princ od Walesa glasan je navijač svoje reprezentacije, a ljubav prema nogometu prenio je i na svog sina Georgea

Admiral

Uoči prve utakmice engleske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske, podrška je stigla i s kraljevskog dvora. Princ od Walesa, William, kao dugogodišnji predsjednik Engleskog nogometnog saveza (FA) i strastveni navijač, uputio je poruku ohrabrenja svojoj momčadi.

Foto: instagram

"Sretno Engleskoj uoči njihove prve utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva večeras! Nadamo se sjajnom turniru", objavio je princ na službenom Instagram profilu Princeze i princa od Walesa.. Svoju je poruku potpisao samo s "W", dodavši emotikone napetog mišića i rakete.

William je poznat po strasti prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu", što redovito pokazuje ne samo na utakmicama reprezentacije, već i kao vatreni navijač Aston Ville. Uoči odlaska reprezentacije na prvenstvo, iznenada je posjetio trening-kamp kako bi osobno održao motivacijski govor, no ne igračima, već cjelokupnom pomoćnom osoblju.

Euro 2024 - Final - Spain v England
Foto: Lee Smith

Ovo nije prvi put da princ javno iskazuje podršku uoči dvoboja s Hrvatskom. Mnogi se sjećaju polufinala Svjetskog prvenstva 2018. godine, kada je Engleska nakon produžetaka poražena od Vatrenih. I tada je William bio glasan navijač. Nakon bolnog poraza, poslao je poruku u kojoj je istaknuo kako ne može biti ponosniji na momčad. "Napravili ste povijest i dali ste nam navijačima nešto u što možemo vjerovati. Znamo da od ove momčadi Engleske dolazi još više", napisao je tada.

Svoju ljubav prema nogometu prenosi i na svoju djecu, posebno na princa Georgea, koji ga često prati na utakmicama. Zajedno dijele navijačku nervozu i radost, gradeći nove obiteljske uspomene na tribinama.

 *uz korištenje AI-ja
 
PRATIO S TRIBINA FOTO Princ William ultras! Evo kako je slavio naslov A. Ville
FOTO Princ William ultras! Evo kako je slavio naslov A. Ville

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio
SVE PRŠTI OD SEKSEPILA

Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio

Gdje je vatrena navijačica Ivana Knoll, ondje su i fotografi. Tako je bilo na ulicama Dallasa, gdje je predvodila navijače uoči okršaja 'vatrenih' i Engleske, a ništa se nije promijenilo ni na tribinama. U korzetu sa šahovnicom i kratkim traper hlačicama ponovno je privlačila poglede, a čini se da joj nije odolio ni navijač u engleskom dresu.
VIDEO Pogledajte novi spot: Lidija Bačić objavila navijačku pjesmu 'Jedna je zastava'
EVO KAKO ZVUČI

VIDEO Pogledajte novi spot: Lidija Bačić objavila navijačku pjesmu 'Jedna je zastava'

Osim Lidije, u spotu su zapjevala i djeca iz Dječjeg zbora Kikići. Autori pjesme su Fayo i A. K. Leo, dok aranžman potpisuje Toni Ćosić. Spot je radio zagrebački reper i producent Tibor Kreč TDKM
FOTO Kakva navijačica! Seksi mama Renata spremna je za navijanje u kockastoj opravici
VATRENA NAVIJAČICA

FOTO Kakva navijačica! Seksi mama Renata spremna je za navijanje u kockastoj opravici

Renata Lovrinčević Buljan na svom Instagram profilu pokazala je obožavateljima da je spremna za današnju utakmicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026