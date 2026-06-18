Princ William poslao poruku Englezima uoči okršaja s Hrvatskom: Evo što je objavio

Uoči prve utakmice engleske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske, podrška je stigla i s kraljevskog dvora. Princ od Walesa, William, kao dugogodišnji predsjednik Engleskog nogometnog saveza (FA) i strastveni navijač, uputio je poruku ohrabrenja svojoj momčadi.

Foto: instagram

"Sretno Engleskoj uoči njihove prve utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva večeras! Nadamo se sjajnom turniru", objavio je princ na službenom Instagram profilu Princeze i princa od Walesa.. Svoju je poruku potpisao samo s "W", dodavši emotikone napetog mišića i rakete.

William je poznat po strasti prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu", što redovito pokazuje ne samo na utakmicama reprezentacije, već i kao vatreni navijač Aston Ville. Uoči odlaska reprezentacije na prvenstvo, iznenada je posjetio trening-kamp kako bi osobno održao motivacijski govor, no ne igračima, već cjelokupnom pomoćnom osoblju.

Foto: Lee Smith

Ovo nije prvi put da princ javno iskazuje podršku uoči dvoboja s Hrvatskom. Mnogi se sjećaju polufinala Svjetskog prvenstva 2018. godine, kada je Engleska nakon produžetaka poražena od Vatrenih. I tada je William bio glasan navijač. Nakon bolnog poraza, poslao je poruku u kojoj je istaknuo kako ne može biti ponosniji na momčad. "Napravili ste povijest i dali ste nam navijačima nešto u što možemo vjerovati. Znamo da od ove momčadi Engleske dolazi još više", napisao je tada.

Svoju ljubav prema nogometu prenosi i na svoju djecu, posebno na princa Georgea, koji ga često prati na utakmicama. Zajedno dijele navijačku nervozu i radost, gradeći nove obiteljske uspomene na tribinama.

*uz korištenje AI-ja

