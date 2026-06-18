Princ od Walesa glasan je navijač svoje reprezentacije, a ljubav prema nogometu prenio je i na svog sina Georgea
Princ William poslao poruku Englezima uoči okršaja s Hrvatskom: Evo što je objavio
Uoči prve utakmice engleske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske, podrška je stigla i s kraljevskog dvora. Princ od Walesa, William, kao dugogodišnji predsjednik Engleskog nogometnog saveza (FA) i strastveni navijač, uputio je poruku ohrabrenja svojoj momčadi.
"Sretno Engleskoj uoči njihove prve utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva večeras! Nadamo se sjajnom turniru", objavio je princ na službenom Instagram profilu Princeze i princa od Walesa.. Svoju je poruku potpisao samo s "W", dodavši emotikone napetog mišića i rakete.
William je poznat po strasti prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu", što redovito pokazuje ne samo na utakmicama reprezentacije, već i kao vatreni navijač Aston Ville. Uoči odlaska reprezentacije na prvenstvo, iznenada je posjetio trening-kamp kako bi osobno održao motivacijski govor, no ne igračima, već cjelokupnom pomoćnom osoblju.
Ovo nije prvi put da princ javno iskazuje podršku uoči dvoboja s Hrvatskom. Mnogi se sjećaju polufinala Svjetskog prvenstva 2018. godine, kada je Engleska nakon produžetaka poražena od Vatrenih. I tada je William bio glasan navijač. Nakon bolnog poraza, poslao je poruku u kojoj je istaknuo kako ne može biti ponosniji na momčad. "Napravili ste povijest i dali ste nam navijačima nešto u što možemo vjerovati. Znamo da od ove momčadi Engleske dolazi još više", napisao je tada.
Svoju ljubav prema nogometu prenosi i na svoju djecu, posebno na princa Georgea, koji ga često prati na utakmicama. Zajedno dijele navijačku nervozu i radost, gradeći nove obiteljske uspomene na tribinama.
*uz korištenje AI-ja
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