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PRIJE 29 GODINA

Prinčevi William i Harry hodali su iza Dianina lijesa, a iza svega se krila obiteljska drama

Piše Đurđica Sarjanović,
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Prinčevi William i Harry hodali su iza Dianina lijesa, a iza svega se krila obiteljska drama
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Foto: Adam Butler/PRESS ASSOCIATION
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Odluka da William i Harry sudjeluju u pogrebnoj povorci izazvala je prijepore u obitelji, a Dianin brat pokušao ju je spriječiti.

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Milijuni ljudi diljem svijeta su 6. rujna 1997. godine pratili posljednji ispraćaj princeze Diane. Među prizorima koji su se trajno urezali u kolektivno sjećanje bio je onaj njezinih sinova, princa Williama i princa Harryja, koji su hodali iza majčina lijesa ulicama Londona. William je imao samo 15, a Harry 12 godina.

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Diana, princeza od Walesa, poginula je 31. kolovoza 1997. u prometnoj nesreći u Parizu. Imala je 36 godina. Samo nekoliko dana poslije njezini su sinovi, pred očima golemog broja okupljenih ljudi i televizijskih gledatelja diljem svijeta, morali proći kroz iskustvo o kojem se govori još desetljećima poslije.

Tijekom pogrebne povorke prema Westminsterskoj opatiji William i Harry hodali su uz oca, tadašnjeg princa Charlesa, djeda princa Philipa te Dianina mlađeg brata Charlesa Spencera. Iza njih su išli predstavnici dobrotvornih organizacija i inicijativa koje je Diana podupirala tijekom života. 

Queen Elizabeth II death
Foto: Adam Butler/PRESS ASSOCIATION

Tek godinama poslije postalo je jasnije koliko je odluka da dvojica dječaka sudjeluju u toj povorci bila teška i koliko je prijepora izazvala unutar obitelji. U BBC-jevu dokumentarcu "Diana, 7 Days" iz 2017. godine braća su govorila o okolnostima u kojima je odluka donesena. William je naglasio da ona nije bila njegova individualna odluka.

- Nije to bila laka odluka. Bila je to zajednička obiteljska odluka - rekao je William. Dianin brat Charles Spencer, međutim, otvoreno se protivio zamisli da dječaci hodaju iza lijesa, posebno kada je riječ o dvanaestogodišnjem Harryju.

- Bio sam silno zabrinut. Kakva je to trauma za tako malog dječaka, hodati iza tijela vlastite majke? To je jednostavno strašno. Zapravo, pokušao sam spriječiti da se to dogodi - rekao je Spencer 2017. godine za People.

Princess Diana death anniversary
Foto: John Stillwell/PRESS ASSOCIATION

Harry je godinama poslije u memoarima "Spare", objavljenima 2023., iznio vlastito sjećanje na rasprave koje su prethodile pogrebu. Prema njegovim riječima, više odraslih bilo je zaprepašteno planom, a posebno se usprotivio njegov ujak Charles Spencer.

- Lagali su mi i rekli da oni to žele učiniti, a naravno da nisu - izjavio je Spencer za BBC Radio 4. Za Dianina brata taj dio dana ostao je posebno traumatičan. Iako ga javnost pamti i po snažnom govoru koji je održao na sestrinu pogrebu u Westminsterskoj opatiji, Spencer je poslije kazao da mu je upravo hodanje iza lijesa bilo mnogo teže.

- Bilo je to najstrašnijih pola sata u mom životu. Bilo je jednostavno užasno. I bilo je daleko gore od toga što sam na kraju morao održati govor - komentirao je. 

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Foto: Adam Butler/PRESS ASSOCIATION

Harry je tijekom godina pokazao složen odnos prema odluci koja je izazvala toliko kritika. U dokumentarcu "Diana, 7 Days" rekao je da ni sam ne može jednostavno odgovoriti je li bilo ispravno ili pogrešno poslati ga u pogrebnu povorku.

- Prije nego što sam uopće shvatio što se događa, našao sam se u odijelu, s crnom kravatom i, mislim, bijelom košuljom, i bio sam dio svega toga. Doista nemam mišljenje o tome je li to bilo ispravno ili pogrešno. Drago mi je što sam bio dio toga. Kada danas pogledam unatrag, jako mi je drago što sam sudjelovao - rekao je princ. 

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- Oboje naših roditelja odgajalo nas je tako da razumijemo kako postoji taj element dužnosti i odgovornosti, da morate učiniti stvari koje ne želite učiniti - komentirao je William u dokumentarcu. 

- Stalno sam razmišljao o tome što bi ona željela i o tome da bi bila ponosna na Harryja i mene. Na neki je način bila ondje s nama. Imao sam osjećaj kao da hoda uz nas i pomaže nam da izdržimo - dodao je. 

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