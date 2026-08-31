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USKORO MU IZLAZI KNJIGA

Dianin brat odao joj počast na dan njene tragične pogibije

Piše Magdalena Mucić,
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Dianin brat odao joj počast na dan njene tragične pogibije
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storyeditor/2023-08-08/PXL_PA_191021_90243604.jpg | Foto: Stefan Rousseau/Press Association/PIXSELL
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Brat pokojne princeze od Walesa uskoro će objaviti knjigu u kojoj želi ispričati priču o njenom životu iz svoje perspektive kao povjesničara, autora bestselera i njezina jedinog brata

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Brat pokojne princeze od Walesa, Charles Spencer (62), odao je počast svojoj sestri objavivši fotografiju zastave spuštene na pola koplja iznad Althorp Housea u Northamptonshireu, obiteljskog doma u kojem je Diana odrasla.

- 31. kolovoza. Moj najmanje omiljen dan - napisao je uz objavu.

Charles će u rujnu objaviti knjigu 'Swan Song: Diana, My Sister' (Labuđi pjev: Diana, moja sestra)u kojoj želi ispričati priču o životu pokojne princeze iz njegove jedinstvene perspektive, kao povjesničara, autora bestselera i njezina jedinog brata. Sljedeće godine, napunit će se 30 godina od Dianine tragične smrti, nakon prometne nesreće u Parizu u ranim jutarnjim satima 31. kolovoza 1997.

- Cilj ove knjige je ispričati istinu o Diani iz perspektive njezina brata, upravo onako kako sam to pokušao učiniti i kada sam govorio na njezinu pogrebu. Kao i u svojoj posmrtnoj besjedi, želim govoriti u Dianino ime i učiniti to na otvoreno pozitivan način - kazao je Charles, a prenosi People.

Foto: PA/PA Images/PIXSELL

U svojim memoarima 'Rezerva' iz 2023. godine princ Harry (41) pisao je o podršci koju mu je u danima nakon Dianine smrti pružio njegov ujak. Posebno se osvrnuo na to koliko se Spencer žestoko protivio planu kraljevske obitelji da on i princ William, koji su tada imali samo 12 i 15 godina, hodaju iza kočije s lijesom svoje majke tijekom javne pogrebne povorke.

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- Činilo se to previše za tražiti od dvojice dječaka. Nekoliko odraslih ljudi bilo je zgroženo. Mamin brat, ujak Charles, žestoko se pobunio. 'Ne možete natjerati ove dječake da hodaju iza majčina lijesa! To je barbarski' - napisao je Harry. Predložen je alternativni plan prema kojem bi William, bez brata, hodao zajedno sa Spencerom, kraljem Charlesom i princem Philipom, no kraljevska obitelj inzistirala je da idu oba dječaka. 

- Vjerojatno kako bi izazvali suosjećanje. Ujak Charles bio je bijesan. Ali ja nisam. Nisam želio da Willy sam prolazi kroz takvu kušnju. Da su uloge bile obrnute, nikada ne bi želio da mene – štoviše, nikada mi ne bi dopustio – da idem sam - napisao je u memoarima Harry. 

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Spencer je u srpnju ugostio Harryja, Meghan Markle i njihovu djecu tijekom njihova posjeta Althorpu, obiteljskom imanju na kojem su on i Diana odrastali i gdje je ona pokopana. Princeza Diana počiva na otoku u središtu ukrasnog jezera Round Oval, unutar vrta Pleasure Garden u sklopu Althorp Parka. Njezin brat ranije je rekao da mu utjehu pruža činjenica da William i Harry mogu privatno posjećivati majčino grobno mjesto.

- Mislim da je vrlo važno da budu ondje s njom. Srećom, ovdje je vrlo mirno i mogu dolaziti i odlaziti kad god žele. I jako mi je lijepo znati da je tako - kazao je Spencer ranije za People. 

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