Prinčevi William i Harry žalosni zbog poraza Engleske na SP-u: Ponosni smo na vas. Glavu gore

Slomljeni smo - napisao je na svom X profilu princ William nakon poraza Engleske od Argentine i oproštaja od finala Svjetskog prvenstva.

- Engleska, dali ste sve od sebe i svi smo neizmjerno ponosni na vas. Hvala svima, i igračima na terenu i onima izvan njega, na nevjerojatnom turniru. Borbenost i vjera koju ste pokazali nadahnuli su nas sve. Najkompletnija engleska momčad koju smo ikada imali na jednom turniru. Držite glavu visoko! - zaključio je princ.

I princ Harry (41) kratko je prokomentirao kako je žalostan zbog poraza od Argentine. Novinari PageSix-a upitali su ga na jednom eventu u New Yorku je li tužan zbog poraza njegove reprezentacije, na što je Harry kratko odgovorio 'naravno'.

Harry se vratio u SAD nakon tjedan dana provedenih u Engleskoj tijekom kojih se s obitelji sastao s kraljem Charlesom (77). Iako je u Britaniju doputovao sam, kasnije su mu se pridružili supruga Meghan Markle i djeca Archie (7) i Lilibet (5) koji su prvi put u četiri godine vidjeli svog djeda.