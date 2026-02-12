Obavijesti

HRVATSKA UNUKA

Princeza hrvatskih korijena i princ od Bruneja objavili prvu fotografiju kćeri i otkrili ime

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Instagram

Princ Abdul Mateen i njegova supruga Anisha, princeza hrvatskih korijena, postali su roditelji 8. veljače. Sada su objavili prvu obiteljsku fotografiju te su otkrili koje su ime dali prvorođenoj kćeri

Admiral

Princ Abdul Mateen od Bruneja i njegova supruga hrvatskih korijena Anisha objavili su prvu fotografiju svoje novorođene kćeri, a dirljivom obiteljskom fotografijom otkrili su i ime koje su odabrali za svoju prvorođenu kćer.

Foto: Instagram/ tmski

Na fotografiji princ Mateen nježno u naručju drži svoju kćer, umotanu u dekicu, dok ga supruga Anisha gleda s osmijehom punim ljubavi. Skladno odjeveni u crno, par izgleda opušteno i sretno. Uz fotografiju, Mateen je otkrio i ime djevojčice.

"Zahra Mariam Bolkiah ♥️", stoji u kratkom opisu, nakon čega je uslijedila zahvala. "Anisha i ja smo neizmjerno zahvalni nevjerojatnom timu u JPMC-u na njihovoj iznimnoj brizi i podršci, te smo zahvalni svima na lijepim željama."

Objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova, a komentari su preplavljeni čestitkama i lijepim željama iz cijelog svijeta, potvrđujući globalnu popularnost mladog kraljevskog para.

Podsjetimo, princ Abdul Mateen i njegova supruga Anisha, princeza hrvatskih korijena, postali su roditelji 8. veljače, a dolazak prinove potvrdila je državna televizija RTB News. Radosna vijest dolazi nekoliko mjeseci nakon što su princ i princeza javno objavili da očekuju dijete. U listopadu su na društvenim mrežama podijelili crno-bijelu fotografiju snimljenu na balkonu, na kojoj se drže za ruke, dok je princeza drugom rukom nježno dodirivala trudnički trbuh. Uz fotografiju je stajala kratka, ali znakovita poruka: „A onda nas je bilo troje.

Foto: Instagram/ tmski

Iako je rođenje djevojčice važan trenutak za obitelj, prema zakonima i ustavu Bruneja ona nije u liniji nasljeđivanja prijestolja. Vladar, naime, mora biti muškarac, musliman i izravni muški potomak vladarske loze. Princ Abdul Mateen, kao peti sin sultana Hassanal Bolkiaha, i sam se nalazi iza više muških članova obitelji u redoslijedu nasljeđivanja, uključujući krunskog princa Al-Muhtadee Billaha i njegovu djecu.

Podsjetimo, Anisha Isa Kalebić je kći Ivice Adama Kalebića, hrvatskog poduzetnika rođenog u Zagrebu, koji podrijetlo vuče iz Dalmacije. Njegova majka je sa Šolte, a otac iz Slatina na Čiovu, gdje ima kuću. Princ Abdul Mateen i Anisha vjenčali su se 2024. godine na raskošnoj desetodnevnoj proslavi koja je kulminirala ceremonijom u sultanovoj službenoj rezidenciji u glavnom gradu Bandar Seri Begawanu. Svadba je okupila brojne svjetske uzvanike, među kojima i kralja Butana Jigmea Khesara Namgyela Wangchucka te kraljicu Jetsun Pemu.

