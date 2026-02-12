Princeza hrvatskih korijena i princ od Bruneja objavili prvu fotografiju kćeri i otkrili ime

Princ Abdul Mateen od Bruneja i njegova supruga hrvatskih korijena Anisha objavili su prvu fotografiju svoje novorođene kćeri, a dirljivom obiteljskom fotografijom otkrili su i ime koje su odabrali za svoju prvorođenu kćer.

Na fotografiji princ Mateen nježno u naručju drži svoju kćer, umotanu u dekicu, dok ga supruga Anisha gleda s osmijehom punim ljubavi. Skladno odjeveni u crno, par izgleda opušteno i sretno. Uz fotografiju, Mateen je otkrio i ime djevojčice.

"Zahra Mariam Bolkiah ♥️", stoji u kratkom opisu, nakon čega je uslijedila zahvala. "Anisha i ja smo neizmjerno zahvalni nevjerojatnom timu u JPMC-u na njihovoj iznimnoj brizi i podršci, te smo zahvalni svima na lijepim željama."

Objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova, a komentari su preplavljeni čestitkama i lijepim željama iz cijelog svijeta, potvrđujući globalnu popularnost mladog kraljevskog para.

Podsjetimo, princ Abdul Mateen i njegova supruga Anisha, princeza hrvatskih korijena, postali su roditelji 8. veljače, a dolazak prinove potvrdila je državna televizija RTB News. Radosna vijest dolazi nekoliko mjeseci nakon što su princ i princeza javno objavili da očekuju dijete. U listopadu su na društvenim mrežama podijelili crno-bijelu fotografiju snimljenu na balkonu, na kojoj se drže za ruke, dok je princeza drugom rukom nježno dodirivala trudnički trbuh. Uz fotografiju je stajala kratka, ali znakovita poruka: „A onda nas je bilo troje.

Foto: Instagram/ tmski

Iako je rođenje djevojčice važan trenutak za obitelj, prema zakonima i ustavu Bruneja ona nije u liniji nasljeđivanja prijestolja. Vladar, naime, mora biti muškarac, musliman i izravni muški potomak vladarske loze. Princ Abdul Mateen, kao peti sin sultana Hassanal Bolkiaha, i sam se nalazi iza više muških članova obitelji u redoslijedu nasljeđivanja, uključujući krunskog princa Al-Muhtadee Billaha i njegovu djecu.

Podsjetimo, Anisha Isa Kalebić je kći Ivice Adama Kalebića, hrvatskog poduzetnika rođenog u Zagrebu, koji podrijetlo vuče iz Dalmacije. Njegova majka je sa Šolte, a otac iz Slatina na Čiovu, gdje ima kuću. Princ Abdul Mateen i Anisha vjenčali su se 2024. godine na raskošnoj desetodnevnoj proslavi koja je kulminirala ceremonijom u sultanovoj službenoj rezidenciji u glavnom gradu Bandar Seri Begawanu. Svadba je okupila brojne svjetske uzvanike, među kojima i kralja Butana Jigmea Khesara Namgyela Wangchucka te kraljicu Jetsun Pemu.