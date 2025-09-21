Princu Harryju nikada neće biti dopušten povratak u 'pola unutra, pola vani' ulogu

Insajderi iz Buckinghamske palače odlučno su odbacili nagađanja da bi princ Harry mogao ponovo dobiti djelomičnu radnu ulogu u kraljevskoj obitelji, naglašavajući kako je odluka pokojne kraljice Elizabete II. o "pola unutra, pola vani" statusu konačna i neupitna.

Navodi su se pojavili nakon što su izvori bliski vojvodi od Sussexa sugerirali da je njegov nedavni sastanak s kraljem Charlesom, održan nakon humanitarnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, signalizirao topljenje odnosa i moguće ponovno uključivanje u kraljevske dužnosti, piše Daily Mail.

Kraljevski izvor je naglasio kako "moć i utjecaj moderne monarhije leži u nepokolebljivoj vezi između kralja i princa od Walesa", dodajući da izvještaji o Harryjevom povratku samo potkopavaju napore na izgradnji povjerenja.

Sugeriranje da bi Harry mogao "skinuti dio tereta" sa svog brata Williama, ocijenjeno je "pretjeranim" i kontraproduktivnim za pomirenje.

Navodno se planira da Harry posjećuje Britaniju nekoliko puta godišnje – zbog vlastitih humanitarnih inicijativa, ali i mogućih javnih angažmana povezanih s kraljevskom obitelji. Međutim, dvorski krugovi takve tvrdnje dočekali su s velikom skepsom.

Dio kraljevskih dužnosnika strahuje da se brifinzi iz Sussex tima koriste za poticanje napetosti između kralja Charlesa i princa Williama.

- Ako je namjera potaknuti povjerenje, efekt je upravo suprotan - rekao je jedan insajder.

Pozadina ovih nagađanja jest nedavni državni posjet Donalda Trumpa, tijekom kojeg su kralj, kraljica te princ i princeza od Walesa zajednički djelovali u, kako su britanski i američki mediji ocijenili, "diplomatskom trijumfu". To je prikazano kao primjer snage britanske monarhije, koja, prema kraljevskim krugovima, ne ovisi o povratku vojvode od Sussexa.

Iako se nagađa o "visokim pregovorima" kako bi se otac i sin postupno pojavili zajedno u javnosti, jasno je da kraljevska obitelj ostaje čvrsta u stavu da nema povratka na staro.

- Kralj je čovjek koji oprašta, ali je apsolutno jasan: nema mjesta za članove obitelji koji su napola unutra, napola vani - rekao je dobro upućen izvor.