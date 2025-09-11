Obavijesti

Show

Komentari 0
POMIRENJE KRALJEVSKE OBITELJI?

Povijesni susret: Princ Harry i kralj Charles zajedno nakon 19 mjeseci, a gdje je Meghan?

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 3 min
Povijesni susret: Princ Harry i kralj Charles zajedno nakon 19 mjeseci, a gdje je Meghan?
3
Foto: Profimedia

Harry je posljednji put vidio kralja u veljači prošle godine, dan nakon što je kralju dijagnosticiran rak. Ubrzo nakon saznanja pojavio se u Velikoj Britaniji, a i tu je bio sam, bez Meghan i djece

Prošlo je dugih 19 mjeseci otkako su se kralj Charles i Harry, vojvoda od Sussexa posljednji put sreli. Princ Harry posljednja četiri dana proveo je u posjetu Velikoj Britaniji, a prisustvovao je dodjeli nagrada "Diana" koja se dodjeljuje u čast princeze Diane u Londonu. Obišao je niz projekata i angažmana, a na putovanju ga nisu pratili Meghan i djeca. Netom prije dodjele, pri svojem velikom povratku susreo se s ocem.

- Moja majka vjerovala je u moć i sposobnost mladih ljudi da pozitivno utječu na svijet. Nagrada Diana nastavlja njezino nasljeđe stavljajući mlade ljude u središte svega što rade. Danas je savršen primjer toga. Moja poruka svima je da ne stoje mirno, da ne šute - neka vas čuju jer govorite u ime većine - rekao je princ na dodjeli nagrada koje su namijenjene mladim humanitarcima i pokretačima promjena u društvu.

Foto: Profimedia

Njegov brat, princ William, također podržava dodjelu ovih nagrada, ali se tijekom Harryjevog četverodnevnog posjeta niti jednom nisu susreli. Susret s ocem nakon 19 mjeseci trajao je nešto manje od sat vremena. Viđen je kako ga u crnom Range Roveru dovoze u kraljevsku rezidenciju u 17:20 sati, prije nego što je oko 18:15 sati otišao u istom automobilu. 

Podsjetimo, princ Harry je u svibnju javno izrazio nadu u pomirenje sa svojom obitelji. Još se 2020. godine povukao iz monarhije, a svoj novi dom pronašao je u SAD-u. Iznio je niz optužbi na račun kralja, maćehe kraljice, brata i šogorice u svom intervjuu za Oprah, Netflixovom dokumentarcu, intervjuima i autobiografiji Spare. U jednom trenutku čak su se pojavile tvrdnje da kralj ne odgovara na sinove pozive i da Harry iz medija doznaje vijesti o očevu zdravlju. 

KORAK PREMA POMIRENJU? Prvi susret nakon 20 mjeseci! Princ Harry sastao se s kraljem Charlesom: Družili se uz čaj...
Prvi susret nakon 20 mjeseci! Princ Harry sastao se s kraljem Charlesom: Družili se uz čaj...

Harry je posljednji put vidio kralja u veljači prošle godine, dan nakon što je kralju dijagnosticiran rak. Ubrzo nakon saznanja pojavio se u Velikoj Britaniji, a i tu je bio sam, bez Meghan i djece. Taj susret trajao je nešto kraće nego ovaj posljednji, oko pola sata.

- Poput odbojnih magneta, dvojica braće dala su sve od sebe da izgledaju značajno zauzeto dok su se istovremeno pažljivo izbjegavali. Ne mora biti ovako teško. Ili bolno, izjavila je kraljevska stručnjakinja i povjesničarka Tessa Dunlop.

Foto: Profimedia

Harrold je bivši batler koji je služio kralju Charlesu od 2004. do 2011. godine, a prisjetio se kako su braća tada bila nerazdvojna. Detalje iz palače otkrio je u svojoj poznatoj knjizi “The Royal Butler”.

- Bili su ne samo najbolji prijatelji, već i stalno zajedno - na Highgroveu, u pubu, na motociklima. Vrlo rijetko su radili stvari odvojeno, rekao je. Od trenutka kad je Meghan ušla u njegov život, sve se promijenilo. Moglo bi biti da se Harry ‘probudio’ i shvatio da mu organizacija ne odgovara, ali problem je što je Meghan bila uz njega u tom trenutku, nastavio je.

Inicijative koje je imala Meghan nisu uvijek bile u skladu s kraljevskim protokolom, što je Harrold opisao kao sukob s pravilima palače.

- Mislim da je problem s Meghan bio u tome što je ušla u organizaciju misleći da će sve biti poput Disneyjevih priča. U kraljevskoj obitelji postoje pravila i protokoli koji se moraju poštivati, dodao je.

PONOVNO IZNENADILA Nakon kritika zbog plave kose, Kate Middleton opet je brineta
Nakon kritika zbog plave kose, Kate Middleton opet je brineta

Harrold smatra kako će monarhija postati modernija kad kralj bude William, koji je ujedno i Charlesov prvi nasljednik, a zatim njegova djeca. Harry je na listi nasljednika tek nakon njih - ukoliko nitko od djece Williama i Kate ne postane monarh.

Commemoration of the 80th anniversary of Victory in Europe (VE) Day
Foto: Aaron Chown

- Monarhija će postati fragilnija i sve više nalik celebrity svijetu. Harry je bio prvi celebrity kraljevski član, smatra bivši kraljevski sluga.

Jedini put kad se Meghan oglasila na svojem Instagram profilu tijekom Harryjevog boravka u Velikoj Britaniji bio je isječak na kojem se Harry igra s djevojčicom, uz dodatak emotikona srca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Struk se stanjio, a raspored se zgusnuo! Gazdina kći Iva Todorić živi punim plućima, bez kočnica
POGLEDAJTE VI TU TRANSFORMACIJU!

Struk se stanjio, a raspored se zgusnuo! Gazdina kći Iva Todorić živi punim plućima, bez kočnica

Iva Todorić u posljednje vrijeme pokazuje novu, vitkiju figuru. Njezina transformacija privukla je pozornost obožavatelja, a modni stil i Ivino samopouzdanje kroz godine dodatno su se evoluirali
Danas se udaje Thompsonova nećakinja, a evo kako je provela zadnje 'djevojačko' ljeto...
BEZ ZADRŠKE

Danas se udaje Thompsonova nećakinja, a evo kako je provela zadnje 'djevojačko' ljeto...

Lejdi Perković, kći mlađeg Thompsonova brata, Dražena Perkovića, ovog je ljeta podijelila niz atraktivnih fotografija na društvenim mrežama
FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...
IZAZOVNO IZDANJE

FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...

Svi pogledi na britanskoj premijeri filma "A Big Bold Beautiful Journey" bili su upućeni u glavnu glumica filma, Margot Robbie (35). Ona je na crveni tepih stigla u haljini koja puno više otkriva nego skriva i 'zapalila' internet. Nosila je prozirnu haljinu s raznim svjetluckavim detaljčićima, a ispod nje, čini se, tangice. Stigle su i druge zvijezde filma, na premijeri je i Colin Farrell, ali fotografi su većinu pažnje posvetili Margot...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025