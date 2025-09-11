Povijesni susret: Princ Harry i kralj Charles zajedno nakon 19 mjeseci, a gdje je Meghan?

Prošlo je dugih 19 mjeseci otkako su se kralj Charles i Harry, vojvoda od Sussexa posljednji put sreli. Princ Harry posljednja četiri dana proveo je u posjetu Velikoj Britaniji, a prisustvovao je dodjeli nagrada "Diana" koja se dodjeljuje u čast princeze Diane u Londonu. Obišao je niz projekata i angažmana, a na putovanju ga nisu pratili Meghan i djeca. Netom prije dodjele, pri svojem velikom povratku susreo se s ocem.

- Moja majka vjerovala je u moć i sposobnost mladih ljudi da pozitivno utječu na svijet. Nagrada Diana nastavlja njezino nasljeđe stavljajući mlade ljude u središte svega što rade. Danas je savršen primjer toga. Moja poruka svima je da ne stoje mirno, da ne šute - neka vas čuju jer govorite u ime većine - rekao je princ na dodjeli nagrada koje su namijenjene mladim humanitarcima i pokretačima promjena u društvu.

Foto: Profimedia

Njegov brat, princ William, također podržava dodjelu ovih nagrada, ali se tijekom Harryjevog četverodnevnog posjeta niti jednom nisu susreli. Susret s ocem nakon 19 mjeseci trajao je nešto manje od sat vremena. Viđen je kako ga u crnom Range Roveru dovoze u kraljevsku rezidenciju u 17:20 sati, prije nego što je oko 18:15 sati otišao u istom automobilu.

Podsjetimo, princ Harry je u svibnju javno izrazio nadu u pomirenje sa svojom obitelji. Još se 2020. godine povukao iz monarhije, a svoj novi dom pronašao je u SAD-u. Iznio je niz optužbi na račun kralja, maćehe kraljice, brata i šogorice u svom intervjuu za Oprah, Netflixovom dokumentarcu, intervjuima i autobiografiji Spare. U jednom trenutku čak su se pojavile tvrdnje da kralj ne odgovara na sinove pozive i da Harry iz medija doznaje vijesti o očevu zdravlju.

Harry je posljednji put vidio kralja u veljači prošle godine, dan nakon što je kralju dijagnosticiran rak. Ubrzo nakon saznanja pojavio se u Velikoj Britaniji, a i tu je bio sam, bez Meghan i djece. Taj susret trajao je nešto kraće nego ovaj posljednji, oko pola sata.

- Poput odbojnih magneta, dvojica braće dala su sve od sebe da izgledaju značajno zauzeto dok su se istovremeno pažljivo izbjegavali. Ne mora biti ovako teško. Ili bolno, izjavila je kraljevska stručnjakinja i povjesničarka Tessa Dunlop.

Foto: Profimedia

Harrold je bivši batler koji je služio kralju Charlesu od 2004. do 2011. godine, a prisjetio se kako su braća tada bila nerazdvojna. Detalje iz palače otkrio je u svojoj poznatoj knjizi “The Royal Butler”.

- Bili su ne samo najbolji prijatelji, već i stalno zajedno - na Highgroveu, u pubu, na motociklima. Vrlo rijetko su radili stvari odvojeno, rekao je. Od trenutka kad je Meghan ušla u njegov život, sve se promijenilo. Moglo bi biti da se Harry ‘probudio’ i shvatio da mu organizacija ne odgovara, ali problem je što je Meghan bila uz njega u tom trenutku, nastavio je.

Inicijative koje je imala Meghan nisu uvijek bile u skladu s kraljevskim protokolom, što je Harrold opisao kao sukob s pravilima palače.

- Mislim da je problem s Meghan bio u tome što je ušla u organizaciju misleći da će sve biti poput Disneyjevih priča. U kraljevskoj obitelji postoje pravila i protokoli koji se moraju poštivati, dodao je.

Harrold smatra kako će monarhija postati modernija kad kralj bude William, koji je ujedno i Charlesov prvi nasljednik, a zatim njegova djeca. Harry je na listi nasljednika tek nakon njih - ukoliko nitko od djece Williama i Kate ne postane monarh.

Foto: Aaron Chown

- Monarhija će postati fragilnija i sve više nalik celebrity svijetu. Harry je bio prvi celebrity kraljevski član, smatra bivši kraljevski sluga.

Jedini put kad se Meghan oglasila na svojem Instagram profilu tijekom Harryjevog boravka u Velikoj Britaniji bio je isječak na kojem se Harry igra s djevojčicom, uz dodatak emotikona srca.