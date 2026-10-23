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Pritisak slavnog prezimena: Kći Jasenka Houre otkrila najvažniji savjet koji joj je slavni tata dao

Piše 24sata,
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Pritisak slavnog prezimena: Kći Jasenka Houre otkrila najvažniji savjet koji joj je slavni tata dao
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Foto: Igor Cecelja
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Kći Jasenka Houre osmislila je kolekciju nakita, a priznaje da joj poznato prezime otvara vrata, ali donosi i pritisak.

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Dora Houra krenula je kreativnim putem, nadahnuta bendom uz koji je odrasla. Kći Jasenka Houre, frontmena Prljavog kazališta, osmislila je kolekciju nakita s motivom ziherice iz logotipa grupe. O tome kako je nastala njezina ideja i kako izgleda odrastanje uz poznatog oca govorila je za IN magazin.

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Foto: Igor Cecelja

Dora je posljednjih četiri do pet godina radila s bendom, no administrativni dio posla počeo ju je zamarati pa je tražila nešto što bi bilo osobnije. U djetinjstvu su je obilježili otac i njegova glazba, a taj je utjecaj pretočila u naušnice, ogrlice i narukvice.

'Oduvijek sam htjela imati nešto 'svoje' i stvarati u svijetu u kojem sam odrasla. 449 Jewelry je svojevrsni hommage mom tati i njegovom pedesetogodišnjem radu – da nije bilo njega, ne bi bilo ni ove priče. Htjela sam sačuvati dio tog obiteljskog duha i spojiti ga sa svojom strašću prema modi. Ziherica je za mene simbol snage i bunta no reinterpretirala sam je tako da postane suptilan, nosiv i elegantan komad za svaku prigodu', rekla je Dora Houra. | Foto: Igor Cecelja

- Kreativna sam osoba i tražila sam nešto što bi bilo dio moje priče i onoga što mi je obilježilo djetinjstvo – rekla je Dora. Jasenko je od početka znao za njezine planove. Ideje o poslu, rekla je Dora, često su se rađale tijekom njihovih zajedničkih šetnji. Otac joj je, kaže, prenosio važnost kreativnosti, a raduje ga sve što ljudi mogu napraviti vlastitim rukama.

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- Mislim da sam svojoj djeci prenosio da rade kreativne stvari i da uživaju u tom kreativnom dijelu – rekao je Houra. Prepoznatljivo prezime pomoglo joj je da uđe u glazbeni svijet, ali Dora osjeća i pritisak da se dokaže vlastitim radom. Opisala se kao perfekcionisticu koja zbog težine obiteljskog imena želi da sve što napravi bude kvalitetno. Ipak, ističe da želi izgraditi vlastiti put, neovisno o tome što joj je otac Jasenko Houra.

- Ja sam sama po sebi veliki perfekcionist i s obzirom na težinu tog prezimena, svjesna sam činjenica da sve što napravim mora biti toliko kvalitetno da mi ne može netko naći manu. Ali treba se ponekad dokazati cijelom svijetu da to samo što je meni tata Jasenko Houra, ne mora značit da ja nemam svoj neki put u životu – rekla je. Jasenko s Dianne ima troje djece, a unatoč koncertima i putovanjima obitelj mu je važna.

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- Ja sam uvijek sanjao da ću imati puno djece i da će biti svi zamazani od čokolade i da će biti svi veseli, tako da je, to je poanta priča. Dora je bila tiha, ali sad je već ona uz ovaj posao koji je ušla već izgrađena osoba - kazao je Houra. Dora ga opisuje kao čovjeka koji je kod kuće jednako energičan kao na pozornici te kao jednog od svojih najboljih prijatelja. Među savjetima koje joj je dao pamti poruku da se usredotoči na ono u čemu je najbolja i da nastavi raditi.

Foto: Igor Cecelja

- Jedan od možda najbitnijih savjeta je bilo uvijek budi najbolja u onome što misliš i u čemu jesi najbolja. Tako da drži glavu gore, udaraj, radi i nemoj da te previše sa strane počkaljaju i ostalo. Drži se – poručila je Dora.

*uz korištenje AI-ja
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