Privatni avion repera Drakea letio punih 14 minuta, korisnici društvenih mreža: Ovo je zločin!

Kanađani će se žaliti na klimatske promjene, a onda platiti tisuće dolara za idući Drakeov koncert, ponašajući se kao da ne koristi privatni avion za letove od Hamiltona do Toronta, poručio je kanadski reporter Temur Durrani nakon što su se korisnici društvenih mreža požalili na reperovo korištenje privatnih aviona za letove od samo nekoliko minuta.

Kanadski reper Drake (35) nedavno je od Toronta do Hamiltona, koji se nalaze u istoj pokrajini, putovao privatnim avionom. Prema podacima s Twitter profila koji prati letove poznatih i slavnih, Drakeov let trajao je 14 minuta tijekom kojih je navodno potrošio 1500 litara goriva zbog čega je proizveo četiri tone emisije Co2.

- Drake je upravo letio 14 minuta svojim privatnim avionom i ispustio četiri tone CO2. To je ista količina emisija koju prosječna osoba napravi u godinu dana. Trebalo bi mu sat vremena vožnje za istu udaljenost. Ovo je zločin - komentirao je korisnik.

Zbog kratkog putovanja glazbenik se na društvenim mrežama suočio s brojnim kritikama obožavatelja. No nije jedini, na meti su bili i i Floyd Mayweather, Kylie Jenner, Kim Kardashian i Mark Wahlberg.

Nakon niza prozivki Drake je na Instagramu prokomentirao situaciju rekavši da on nije bio na tom letu.

- Ovo je samo bilo premještanje aviona u zračnu luku gdje su pohranjenu. Za svakoga tko je zainteresiran za logistiku...nitko njima ne leti - napisao je reper.

Podsjetimo, Kylie Jenner (24) nedavno je iskoristila privatni avion za putovanje iz Camarilla u Kaliforniji do Van Nuysa i tim potezom razbjesnila brojne obožavatelje, koji su je zbog toga kritizirali na Twitteru. Let jedne od najpoznatijih influenserica trajao je svega 12 minuta, s obzirom na to da je udaljenost gradova otprilike 60 kilometara (sat vremena vožnje automobilom).

