Priznala Dušanu da ima dečka: 'Nisam te htjela povrijediti...'

Tajana Mužinić (20), kandidatkinja Dušana Golubovca (29), u posljednjoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' sve je iznenadila kada je priznala da ima dečka.

- Upoznala sam nekoga između dvaju snimanja. Išla sam ipak kod Dušana na imanje da ga dođem podržati. Nisam htjela odustati da ga ne bih povrijedila. Nisam htjela biti bezobrazna prema njemu - rekla je Slavonka sa zagrebačkom adresom za RTL. Tajana je dodala kako je Dušan super dečko, te dodala koji je najveći problem.

- Problem je što se na jedan način predstavio, a drugačije se ponašao. Naprimjer, to s kućom. Nije problem što je kuća stara. OK, isprva je bio mali šok, ali priviknule smo se. Problem je bio što je on pružao otpor kada smo je cure i ja htjele malo srediti i zato smo se toliko svađali - ispričala je Tajana koja se s preostale dvije kandidatkinje, Goranom i Sandrom, odlično složila.

- Baš smo se sprijateljile. Super su cure - izjavila je Tajana koja je mislila da će Dušan izbaciti prvo nju, a ne Sandru.

- Oni su si dobri pa sam se šokirala. Iskreno, mislila sam da će mene izbaciti - objasnila je natjecateljica koja se prošle godine prijavila u emisiju kod farmera Borisa Kolesarića.

- Boris je super dečko i jako mi je žao što nisam mogla ići na njegovu farmu, ali bila sam bolesna. Svi mi iz desete sezone imamo svoju grupu na društvenoj mreži gdje se redovito čujemo, tako da komuniciram i s njim. Jako je drag - zaključila je.

