"Prljavi ples" promijenio mu je život, a Patrick Swayze je sve do kraja volio samo jednu ženu

Patrick Swayze rođen je 18. kolovoza 1952. godine u Houstonu u Teksasu. Odrastao je s četvero braće, a njegova majka bila je plesačica, koreografkinja i direktorica Houston Jazz Ballet Companyja pa je upravo zahvaljujući njoj Patrick još kao dječak zakoračio u svijet plesa. Swayze je još tijekom osnovne škole zavolio balet, iako mu odrastanje uz ples nije uvijek bilo jednostavno. Vršnjaci su ga zbog toga znali zadirkivati, a u srednjoj se školi sve više okretao sportu. Bavio se gimnastikom, plivanjem i američkim nogometom te se pokazao kao iznimno talentiran sportaš.

Nakon završetka škole ponuđene su mu stipendije povezane i sa sportom i s plesom. Odlučio se za sport te je upisao Sveučilište San Jacinto u Houstonu, gdje se posvetio gimnastici. Ipak, nakon dvije godine napustio je studij i pridružio se putujućem spektaklu Disney on Parade, u kojem je nastupao kao princ iz Snjeguljice. Godine 1972. preselio se u New York s namjerom da ozbiljno izgradi plesačku karijeru. Usavršavao se uz ugledne plesne institucije Harkness i Joffrey Ballet, a potom je postao glavni plesač u plesnoj kompaniji Eliota Felda. Činilo se da je pred njim velika baletna karijera, no posljedice stare ozljede koljena, zadobivene tijekom igranja američkog nogometa, promijenile su njegove planove. Morao je na operaciju, nakon koje se pojavila i infekcija, zbog čega je na kraju napustio kompaniju.

Umjesto profesionalnog plesa, sredinom sedamdesetih sve se ozbiljnije počeo baviti glumom. Godine 1976. debitirao je na Broadwayu u mjuziklu "Goodtime Charley", a poslije je nastupao i u "West Side Storyju". Veliki kazališni uspjeh stigao je 1978. godine, kada je dobio ulogu Dannyja Zuka u mjuziklu "Grease". Njegov nastup privukao je pozornost televizijskih i filmskih producenata. Filmski debi ostvario je 1979. godine u naslovu "Skatetown, U.S.A.", dok je 1981. zapažen i na televiziji u seriji "M*A*S*H*", gdje je glumio pacijenta oboljelog od leukemije.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Jedan od prvih velikih trenutaka njegove filmske karijere stigao je s filmom Francisa Forda Coppole "The Outsiders" iz 1983. godine. Swayze je ondje glumio uz mlade glumce poput Toma Cruisea, Matta Dillona i Emilija Esteveza. Slijedili su filmovi "Red Dawn" i "Grandview, U.S.A." iz 1984., a dodatnu popularnost donijele su mu miniserija "North and South" iz 1985. i njezin nastavak iz 1986. godine.

"Prljavi ples" i svjetska slava

Prava prekretnica dogodila mu se 1987. godine. Film "Prljavi ples" postao je neočekivani svjetski fenomen, a Patrick Swayze preko noći je postao jedna od najvećih holivudskih zvijezda. Kao plesni instruktor Johnny Castle spojio je ono što ga je pratilo od djetinjstva, ples, fizičku spremnost i glumu. Kemija između njega i Jennifer Grey, koja je glumila Frances "Baby" Houseman, postala je jedan od najprepoznatljivijih elemenata filma. Uloga mu je donijela i nominaciju za Zlatni globus.

"Prljavi ples" pokazao je i još jednu stranu njegova talenta. Swayze je sa Stacyjem Widelitzom napisao pjesmu "She's Like the Wind", koja je uvrštena u soundtrack filma. Inspiraciju je pronašao i u odnosu sa suprugom Lisom Niemi. Pjesma je postala veliki hit te se popela do trećeg mjesta američke ljestvice Billboard Hot 100.

Krajem osamdesetih Swayze se sve više okretao akcijskim filmovima. Godine 1989. pojavio se u "Road Houseu" i "Next of Kin". Samo godinu poslije stigao je još veći uspjeh. Swayze je izborio glavnu ulogu u romantičnoj drami "Ghost" redatelja Jerryja Zuckera. Uz Demi Moore i Whoopi Goldberg ostvario je jednu od najpoznatijih uloga svoje karijere. Film je postao golemi međunarodni hit i donio mu drugu nominaciju za Zlatni globus.

Početkom devedesetih bio je na vrhuncu slave. Magazin People 1991. godine proglasio ga je "najseksi muškarcem na svijetu", a iste je godine uz Keanua Reevesa nastupio u akcijskom filmu "Point Break". Jednu od svojih najneobičnijih uloga Swayze je ostvario 1995. godine u komediji "To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar". Zajedno s Wesleyjem Snipesom i Johnom Leguizamom glumio je drag kraljicu, a njegov portret Vide Boheme donio mu je treću nominaciju za Zlatni globus. Kasnije se pojavio u filmovima "Donnie Darko", "11:14", vratio se svojim plesačkim korijenima u filmovima "One Last Dance" i "Dirty Dancing: Havana Nights", a među njegovim posljednjim filmskim ostvarenjima bili su "Jump!" i "Powder Blue".

Velika ljubav i kobna dijagnoza

Početkom 2008. godine Patricku Swayzeu dijagnosticiran je rak gušterače četvrtog stadija. Bila je to iznimno ozbiljna dijagnoza, no glumac je nastavio raditi. Godine 2009. preuzeo je glavnu ulogu u televizijskoj seriji "The Beast", u kojoj je glumio iskusnog agenta FBI-ja Charlesa Barkera. Tijekom snimanja istodobno je prolazio kemoterapiju. Serija je završila nakon jedne sezone, a ostala je zapamćena kao njegov posljednji veliki glumački projekt.

Foto: Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION

Patrick Swayze preminuo je 14. rujna 2009. godine, u 58. godini života, nakon više od 20 mjeseci borbe s bolešću.

Patrick Swayze je iza kamera imao veliku ljubavnu priču. Svoju buduću suprugu Lisu Niemi upoznao je početkom sedamdesetih, kada je kao petnaestogodišnjakinja pohađala plesnu školu njegove majke. Vjenčali su se 1975. godine i ostali zajedno sve do njegove smrti.

Nakon što je Lisa 1990. doživjela spontani pobačaj, par nije imao djece. Velik dio privatnog života provodili su na ranču okruženi psima i konjima. Swayze je njihov brak opisivao prije svega kao partnerstvo i prijateljstvo, smatrajući da se ljubav mora iznova njegovati i da partnera nikada ne treba uzimati zdravo za gotovo.