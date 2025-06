Probila se u talent showovima, prodavala voće, a sad ide na Splitski festival s tenorom...

Tenor splitskog HNK Saša Jakelić, koji je lani pobijedio na Splitskom festivalu, sada se na festival vraća moćniji za još jedan glas. Snimio je duet "Novi putevi" s omiškim slavujem Gabrielom Braičić za koju kažu da je nova Zorica Kondža. Gabriela je srce hrvatske publike osvojila još 2020. kada je zapjevala na 'Supertalentu', gdje joj je Janko Popović Volarić dao zlatni gumb, a lani je i na 'The Voiceu'. Gabriela je s osam godina nastupila je i na Malom Splitu, a zatim su uslijedila i ostala mnogobrojna natjecanja poput 'The Voicea', Šibenske šansone kao i međunarodni nastupi glazbenih festivala od Slovenije, Češke, Srbije do Makedonije.

Talentirana mlada pjevačica danas rado surađuje s kulturnim udrugama, društvima i pjevačima pa je tako rado prihvatila i Sašin poziv za duet. Jakelić je naime, navedenu pjesmu 'držao u ladici' već neko vrijeme, čekajući pravi trenutak za objavu, koji se napokon pojavio prošle godine u liku i glasu mlade Gabi. Premijera videospota moćne balade 'Novi putevi', objavljenog prošli tjedan, u kratkom je roku skupila veliki broj obožavaoca koji snažnu pjesmu, namijenjenu svim generacijama.

- Nisam gleda The Voice, inače malo gledam TV, već sam Gabi prvi put čuo na probi prošlogodišnje Šansone u Šibeniku. Sićan se da san tad priča s nekim ljudima, a kad sam čuo taj glas odmah san se diga s razgovora i rekao - ovo moram čut. Bia san oduševljen njenim glasom i snažnom emocijom i svima rekao - ova mala gazi! Onda smo se upoznali preko zajedničkih prijatelja i razminili brojeve. Pjesmu "Novi putevi" napisa san polako i pedantno još godinu dana prije tog poznanstva, al je nisan tia objavit jer me uvik vukla na duet, a duet nije nešto što se forca na silu. No, taj dan san zna da je Gabi ta druga polovica. Predložio ja san joj suradnju i ostalo je povijest - kaže prošlogodišnji dvostruki pobjednik festivala na Prokurativima i autor glazbene, teksta i aranžmana, koji godinama uspješno gradi i svoju solističku karijeru, a snimao je duete i sa Meri Cetinić, Goranom Karanom i klapom Šufit.

Foto: Max Hozić

Nakon Gabrielinog pristanka pjesmu su, dodaje, vrlo brzo snimili i dovršili.

- Glasovi i glazbeni senzibilitet savršeno su se poklopili. Dionice smo snimili o’kolpa bez nadosnimavanja. Roko (Čekalović) je na moje trake odsvira custom made bas i zaokružija cilu priču uz mix i mastering, a Max je sa spoton pogodija u srž energiju pisme. Pisma je univerzalna i za sve generacije, a Gabriela i ja smo eto i po dobi predstavnici svak svoje generacije pa ka svojevrsni 'naratori' pivamo o životnin putevima na kojima se bilo ko nekad može nać. Veselim se nastupu na festivalu jer bi tija dat’ publici u svon gradu najbolje od sebe nakon prošlogodišnjeg uspjeha - ističe autor pjesme koja nije samo duet, već glazbeni susret dviju generacija i senzibiliteta, prožet dubokom emocijom i univerzalnim temama koje se tiču svakoga od nas. Pjesma već na prvo slušanje pokazuje potencijal da postane novi festivalski favorit i još jedan snažan trenutak Splitskog festivala.

Gabriela Braičić, finalistica showa 'The Voice' i dobitnica prve nagrade žirija na prošlogodišnjoj Šibenskoj šansoni za autorsku pjesmu 'Na tvome jastuku', s oduševljenjem je prihvatila suradnju:

- Kada me čuo na Šibenskoj šansoni, Saša je rekao da sam naj pjevačica koju je ikad čuo. To mi je jako imponiralo. Mjeseca dana nakon toga pustia mi je pismu koju je 'izvuka iz naftalina'. Smišna štorija, našli smo se na parkingu i on mi je pustia u autu. Poslušala sam je s pažnjom, ali lako vas odnese razmišljanje kada imate osobu pokraj sebe koja ne uvlači jezik za zube baš kao i vi. Mogla bih se jedino složit sama sa sobom da on ipak puno više voli pričat od mene. No, konačno sam potvrdno uskliknula i kako se kaže ‘the rest is history’ - prisjeća se srdačna Gabi početka suradnje i snimanja pjesme u tek par 'tejkova' u Sašinom kućnom studio.

Snimanje dojmljivog videospota prepustili su kreativcu i prijatelju Maxu Hoziću (također tenor i pjevač koji je nedavno objavio album), a na Gabrielin prijedlog, budući da je blizu njenih rodnih Duća, odabrana su upečatljive lokacije - Mačkov kamen u selu Ostrovica i Dugi rat.

Foto: Max Hozić

- Riječ je o brdu oko kojeg vode mnogi putevi pa je i taj detalj bio simboličan i povezan s naslovom i tematikom pjesme jer 'Novi putevi' donose poruku nade, govoreći o trenucima kad se životni putevi razilaze, ali ostavljaju otvorena vrata budućnosti, neizvjesne, no ispunjene nadom. A budući da je aranžman obogaćen zvukovima motora, u snimanje su uključeni i motoristi (Nataša Biljak (MK Jastrebovi), Sanja Vetnić, Tanja Milak, Darijo Braičić i Tomislav Tomaš) - objašnjava Saša.

- Aime što nan je tribalo za uspet se na to brdo, noge su mi otpale u štiklama - kroz smijeh se prisjeća mlada nada hrvatske glazbene scene, za koju mnogi kažu da je 'nova' Zorica Kondža', a koja je do prošle godine prodavala voće i povrće na obiteljskom štandu.

Foto: Max Hozić

- Iskreno, usporedbu sa Kondžom prvi put čujem, ali tako mi je drago to čut jer mi je Zorica oduvijek najdraža hrvatska pjevačica svih vremena. Što se štanda tiče, ove godine se povlačim jer više jednostavno nemam vremena i apsolutno sam posvećena glazbi. Ne znam da li ću faliti materi i ćaći, sezona još nije počela, ali naravno da ću uskočiti tu i tamo ukoliko bude baš tribalo - zaključuje srdačna Gabi.

Foto: Max Hozić