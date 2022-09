Prodaje svijeće s mirisom svoje vagine, voli biti gola, a prije 26 godina pred nju je kleknuo Pitt

Glumica i poduzetnica Gwyneth Paltrow danas slavi 50. rođendan, a još je prije nekoliko dana na službenoj stranici njenog wellness i lifestyle brenda 'Goop' podijelila svoje dojmove o ovoj okrugloj prekretnici.

U tekstu se prisjetila kako su izgledale proslave 50. rođendana njezinih roditelja i kako se ona osjeća sada kad je došao njezin red. Naglasila je da prihvaća sve promjene na svojem tijelu i oslobađa se potrebe da bude savršena.

- Moje tijelo i moja koža bilježe sve promjene koje vrijeme nosi. I time se ponosim. Koža više nije zategnuta, tu su i bore, a svaka od njih mi je draga, jer sam ih zaslužila. Tu su i tragovi opeklina, prst koji se nakon loma nikada nije potpuno oporavio i ne izgleda kao prije, tragovi carskog reza, sijeda kosa - napisala je Gwyneth i priložila fotografiju na kojoj je radosno poskočila u sivom bikiniju na savršenom zelenom travnjaku.

Čini se da je Gwyneth s godinama postala ipak malo manje kontroverzna, s obzirom da je povodom 48. rođendana objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola, a strateška mjesta je prekrila rukama.

S obzirom na to da je Paltrow u godinama kada se pojavljuje menopauza, prije nekoliko mjeseci je objavila da će zaposliti 'mentora koji će je voditi kroz kušnje i nevolje menopauze'. Glumica je još prije godinu dana govorila o tome kako se nosi s perimenopauzom, razdoblje prije menopauze, rekavši da se zbog hormonalnih promjena bori s lavinom emocija i lupanjem srca.

Gwyneth je svoj brend 'Goop' pokrenula 2008. godine i u početku je krenula je s lifestyle savjetima, ali je tijekom godina postao internetska trgovina koja promovira mnoge poznate i zdrave brendove. Svako toliko na stranici osvanu neke neobične ponude.

Tako je prije par godina promovirala set za izradu replike nečije muškosti, koji je postao apsolutni hit. Naziv seta je bio 'Clone A Willy' i cijena mu je bila oko 300 kuna.

- Ovaj set omogućava vam da napravite točnu, vibrirajuću repliku svoje muškosti kako bi vaša draga mogla 'uživati s vama' i dok niste blizu - piše u opisu proizvoda.

Jedan od najzapamćenijih proizvoda njenog brenda bila je mirisna svijeća naziva "This smells like my vagina", što u prijevodu znači "Ovo miriše kao moja vagina". Svijeća je nastala u suradnji s parfumerom Douglasom Littleom. Navodno, dok je Gwyneth isprobavala različite mješavine i pripravke i kada je pomirisala taj uskliknula je 'ovo miriše kao vagina' i to je bilo to.

Miris svijeće čini kombinacija različitih nota među kojima se ističu iglica, citrusni bergamot, cedrovina i damask ruža. Cijena svijeće iznosi 75 dolara (oko 500 kuna), a opisana je kao 'zabavna, predivna, sexy i prekrasno neočekivana'.

Gwyneth koja je na početku karijere bila poznata kao glumica, prije dvije godine je najavila da se povlači iz glume jer se želi više posvetiti svojem poduzeću.

Gwyneth je najpoznatija po ulogama u filmovima 'Ljubav je slijepa', 'Sedam', 'Zaljubljeni Shakespeare', 'Obitelj čudaka', 'Velika očekivanja', 'Zaraza' i drugi. Svakako će ostati zapamćena i po ulozi Pepper Pots u Marvelovim serijalima 'Iron Man' i 'Avengers'.

Paltrow je već osam godina s redateljem Bradom Falchukom (51), a u braku su od 2018. Prije njega Gwyneth je bila 13 godina u braku s glazbenikom Chrisom Martinom (45), s kojim ima dvoje djece, kćer Apple (18) i sina Mosesa (16).

Prije nego što je ušla u bračne vode Gwyneth je par godina bila u vezi s glumcem Ben Affleckom (50) te su zajedno radili na filmu 'Zaljubljeni Shakespeare', za koji je Paltrow osvojila Oscara za najbolju glavnu ulogu.

Gwyneth je na samom početku karijere bila zaručena za Brada Pitta (58), ali prekinuli su 1997. nakon 3 godine veze.

Glumica je izjavila da tada još nije bila spremna za brak jer je imala 24 godine.

