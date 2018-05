Prodala poklon s kraljevske svadbe i zaradila 180.000 kuna

Nekolicina gostiju koji su dobili 'zlatnu kartu' da uveličaju subotnje kraljevsko vjenčanje princa Harryja (33) i vojvotkinje Meghan Markle (36) u dvorcu Windsor, sada preko interneta rasprodaje poklone koje su dobili besplatno kao zahvalu, piše Daily Mail.

Menadžerica ljudskih potencijala Claire Oliver (31) bila je jedna od 1200 gostiju koji su slavlje pratili ispred kapele St George's. Imala je 'povlasticu', kako kaže, iz neposredne blizine vidjeti kraljevsku obitelj i njihove slavne goste.

Menadžerica Claire živi u jugoistočnom Londonu, a radi u inženjerskoj tvrtki Troup Bywaters. Samo tri dana nakon vjenčanja svoju 'goodie bag' prodala je na eBay aukciji po postignutoj cijeni od 21.400 funti (oko 180.000 kuna).

Poklon je u platnenoj vrećici na kojoj su inicijali Meghan i Harryja, te datum i mjesto vjenčanja. Sadrži pismo dobrodošlice, bocu vode iz dvorca Windsor, veliki čokoladni novčić, magnet za hladnjak, razglednicu, limenku keksa i poklon bon od 20% popusta na proizvode iz trgovine unutar dvorca.

- Ne želim komentirati svoju prodaju - rekla je Oliver za MailOnline. Ubrzo je deaktivirala svoje profile na društvenim mrežama jer je prodajom razbjesnila fanove kraljevske obitelji koji smatraju da je to bezobrazno i neukusno.

Osim njezine, još je preko 30 ponuda, a početne cijene kreću se od 112 funti (oko 940 kuna). Fanaticima Meghan i Harryja kupovina ne pada teško, a kraljevska obitelj je na kraju podijelila 2.640 vrećica. Slavni gosti, kao i najbliža obitelj, nisu ih dobili.

