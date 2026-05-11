Producentica filma 'Lijepa večer, lijep dan': 'Dizali smo kredit da snimimo film od 3,5 mil. eura'

Prikazan je na više od 50 festivala diljem svijeta, osvojio 40 nagrada, od čega čak devet nagrada publike, bio je hrvatski kandidat za Oscara... Riječ je o filmu 'Lijepa večer, lijep dan', koji od 21. svibnja stiže u hrvatska kina. “Radnja je smještena u Jugoslaviju 1950-ih godina, u razdoblje političke represije i snažne ideološke kontrole, a fokusira se na četvoricu prijatelja - ratnih veterana i umjetnika - koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima. Kada partijski lojalist Emir dobije zadatak da ih razotkrije i uništi, započinje njegova duboka unutarnja borba koja propituje granice lojalnosti, identiteta i osobne savjesti.”

Režiju potpisuje Ivona Juka, dok je za produkciju zaslužna Anita Juka i 4Film.

- Ivona je osmislila film kao ljubavno pismo članu obitelji koji je bio homoseksualac i nije se mogao autati u svom okruženju. Film se temelji na tri stupa: sloboda biti ono što jesi, sloboda stvaranja i pozicija idealista u društvu. Glavni likovi se bore protiv različitih režima, a film tematizira univerzalnost emocija i nemogućnost mržnje prema nekome koga poznaješ - kaže nam Anita pa dodaje:

- Prethodni film iste produkcije, 'Ti mene nosiš', premijerno je prikazan na Karlovy Vary International Film Festivalu, osvojio je 17 međunarodnih nagrada i 2015. ga je otkupio Netflix za globalnu distribuciju, što je bio prvi takav slučaj za hrvatski film. I ovaj je, kao što znate, kod publike sjajno prihvaćen.

Anita Juka kaže kako film, zapravo, hrabro kritizira i desnicu i ljevicu. I zbog toga ima problema...

- To je izazvalo teškoće u traženju sponzora i podijeljene reakcije u Hrvatskoj. U Americi, gdje je bio hrvatski kandidat za Oscara, članovi Akademije su komentirali da film reflektira aktualnu situaciju u SAD-u, s podijeljenim društvom i strahom od slobodnog izražavanja mišljenja - objašnjava.

Financiranje je bio najveći izazov. Kada su čuli za tematiku, neki su potencijalni sponzori odustali. A film nije jeftin.

- Najveći izazov bio je financiranje povijesnog filma s budžetom od oko 3,5 milijuna eura. Budžet smo zatvorili kreditom koji smo podigli, i vratili. Film je nastao u koprodukciji s Kanadom, Poljskom, Ciprom i BiH. Zahvaljujući koprodukciji, u postprodukciji su sudjelovali Michael Brook (skladatelj za 'Brooklyn' "The Fighter" s Christian Baleom, Mark Wahlberg, Zlatni globus) i Jane Tattersall (sound dizajn za 'The Handmaid's Tale'). Postprodukcija je trajala tri mjeseca u Torontu. Samo snimanje je trajalo 42 dana, ali u segmentima, odnosno, termine su "diktirale" financije. Sniman je u Kumrovcu, na Krku, Pagu, koji "glumi" Goli otok, Zagrebu i Samoboru.

Anita Juka ističe anegdotu iz Kumrovca.

- Tijekom snimanja u Kumrovcu pojavile su se dezinformacije u medijima o 'gej partizanima'. Uglavnom, prolazila je jedna gospođa i prepoznala Voju Brajovića. Zamolila ga je i za fotografiranje, a onda upitala 'pa ne snimate valjda onaj film o ped.... partizanima?'. Voja se nasmijao, rekao 'da, snimam, i ja sam otac jednog od njih' - ispričala nam je Juka.

Film okuplja neka od najistaknutijih imena regionalne glumačke scene, među kojima su Emir Hadžihafizbegović, Dado Ćosić, Slaven Došlo, Đorđe Galić, Elmir Krivalić, Marko Braić, Anja Šovagović Despot, Enes Vejzović, Goran Grgić, Dražen Čuček, Svetozar Cvetković, Voja Brajović, Milica Mihajlović i Ivana Boban.

- Ivona provodi široke audicije, što omogućuje otkrivanje novih glumačkih talenata. Audicije uključuju glumačke scene i testiranje kemije među glumcima. Nije bilo problema s prihvaćanjem uloga, a audicije su omogućile angažman glumaca iz cijele regije - otkrila nam je Anita Juka.